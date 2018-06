Här är 7 oskrivna regler du måste ha koll på om du ska på bröllop

Ja, att gifta sig är något som många ser fram emot. Men det finns ju också några oskrivna regler, och du har säkert hört flera av dem.

Som att veta vad man egentligen får ha på sig? För vad gäller när det kommer till rött, vitt och svart? Det finns många frågetecken. Nyheter24 pratade med Madeleine Björk, 29, som snart är färdigutbildad bröllopskoordinator för att ta reda på vad som faktiskt gäller.

Madeleine Björk. Fotograf: Sebastian Bäckman

Här är sju oskrivna regler du måste ha koll på när det är dags för bröllop:

Får man ha på sig rött på ett bröllop?

Du kanske har hört att man förr i tiden sa att någon som bar rött på ett bröllop hade haft en affär med brudgummen.

– Idag skulle jag dock säga att det är helt okej att bära rött på ett bröllop men om ni är osäkra kan ni alltid fråga brudparet, berättar Madeleine för Nyheter24.

Får man ha på sig svart?



– Helsvart klädsel för kvinnor ses som en sorgemarkering och kan därför anses olämpligt på ett bröllop. Om man kan blanda upp den svarta klänningen med en kavaj, sjal eller ha ett tvådelat set så kan svart fungera, så länge det vägs upp av en annan tydlig färg.

När man ska bjuda in folk, måste man låta alla ta med sig en "plus one"?



Madeleine berättar att det bästa med bröllop är att man får göra precis som man vill, även om det finns traditioner. Eftersom det är er stora dag och ingen annans så är det upp till er hur ni vill göra.

– Man behöver därför inte låta alla bjuda en "plus-one" bara för att man bjuder några. Det enklaste sättet att göra detta tydligt på är att adressera inbjudan till den eller dem som är inbjudna. Vill man bjuda Anna och hennes "plus-one" Kalle så bör man skriva på inbjudan "Till Anna och Kalle" medan om man bara vill bjuda Anna så skriver man "Till Anna", förklarar hon.

Får man bära rött på bröllop? Bildkälla: Unsplash

Får man ha vitt på sig, om man inte är bruden?

På ett bröllop så är det bara bruden som får ha på sig helvitt. Om det inte är så att brudparet har bett gästerna om det.

– Att däremot ha en vit överdel och en färgad kjol går alldeles utmärkt. Mönstrat med en vit bakgrund ska man vara lite försiktig med om klänningen är mer än 50 procent vit, men rådfråga brudparet om ni är osäkra på mönstret.

Vad får man inte ha på sig?

– Generellt ska man följa klädkod och inte komma i jeans och t-shirt om det står kostym i inbjudan. Tänk på att det inte är du som ska vara i fokus utan brudparet och därför är det tacksamt att du följer klädkoden och inte sticker ut alltför mycket.

Måste man gifta sig efter ett år när man förlovat sig?

– Enligt gamla seder är förlovningen en symbol för kommande äktenskap och skulle vara högst ett år innan man gifter sig men idag finns det inga sådana regler. Idag är det lika vanligt att man förlovar sig utan giftermål och det är snarare ett tecken på att man hör ihop.

Får man ta med dig barnen?

– Om det specifikt står i inbjudan att festen är barnfri måste man acceptera det och inte ifrågasätta brudparets önskan. Självklart är ammande barn, alltså spädbarn, som inte går att lämna bort välkomna och det skriver oftast brudparet i inbjudan. Om inbjudan är adresserad till "Anna och Kalle" och det inte står något specifikt om barn så ska man alltid utgå från att barnen inte är bjudna.

Madeleine menar att om man inte riktigt är säker kan man fråga brudparet försiktigt, men också tänka på att just en sådan fråga kan sätta brudparet i en obekväm sits. Så innan ni frågar paret, tänk på hur ni ställer frågan.

Här hittar du Madeleine blogg.

