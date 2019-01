Nu kommer chockkylan till Sverige: "Det blir bitande kallt"

Ja, det är mångas nästippar som lyser röda i landet. Kylan biter hårt om kinderna och nu ska det bli ännu kallare.

– Det skiljer nästan 40 grader mellan landets nordligaste och sydligaste delar. Det gäller att klä på sig ordentligt för det är riktigt bitande kallt i norr, säger Forecas meteorolog Christoffer Hallengren till Aftonbladet.

Snöområden drar in över hela landet

I Nikkaluokta, Norrbotten, var det 36,6 minusgrader under onsdagskvällen. Brr! Skåningarna har det inte lika kyligt, eftersom det där var som varmast 2,7 plusgrader.

Och kylan kommer fortsätta i norr under torsdagen.

– I resten av landet blir det lite molnigare. Då blir det högre temperaturer, men fortfarande på minussidan. Förutom i södra delarna av Götaland och östra delarna av Svealand, fortsätter Hallengren.



Till helgen blir det ännu kyligare, då ett omfattande snöområde drar in över landet.

– Det kommer in från söder och tar sig in över Götaland. Sen sveper det vidare in över Svealand. Till på lördag letar det sig vidare in över Norrland.

Och där tar det inte stopp. På lördag drar det in på nytt igen.

Hallengren fortsätter:

– Det kommer också söderifrån så det blir dubbla snöområden som tar sig upp över landet.

Snö övergår till regn

I landets södra delar kan det bli ganska besvärligt med snö som sen övergår till regn, eftersom det kommer en varmfront dit, med lite högre temperaturer. Det gäller att vara försiktig i trafiken då det kan medföra en hel del halkrisk.

Men plusgraderna kommer inte att hålla i sig länge.

– Kylan kommer tillbaka med rejäla snöområden som drar upp både under söndag och måndag. Det kan bli riktigt stora snömängder, avslutar Hallenberg till Aftonbladet.

Vad kan du om vädret? Eller snarare, vad kan du inte om vädret? Sätt dina kunskaper på prov! Här kan du testa dig själv med Nyheter24's quiz!