Föräldrar till dött barn i Laholm frisläppta – fortfarande misstänkta

23/03/2019 16:48

​Ett barn hittades död i en bostad i Laholm under torsdagen. Under fredagen framkom det nya uppgifter om att barnet var under tre år gammalt. Två vuxna anhölls misstänkta för vållande till annans död, men släpptes på lördagen.

