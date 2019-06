21 sjukt roliga lekar till festen för dig som är vuxen

För varje fest så finns det en perfekt lek för att sätta ribban. Ibland kan det vara svårt att komma på någon på rak arm – därför har vi på Nyheter24 listat 21 stycken grymma lekar som du kan välja och vraka från.

Vad sägs om frågesport, pek-leken eller kanske den beerpongen? Vi har listat alla.

Lekar som passar bra till fest med dryck likväl som utan dryck. Bildkälla: Tor Johnsson/SvD/TT

1. Musikquiz

Leken som inte behöver en beskrivning. Välj en quizmaster med någon fet spellista och dela upp er i lag – den som gissar rätt flest gånger vinner.



Enkelt och kul.

2. Uppgiftsleken

En liten långkörare till lek, men den är väldigt kul. Skriv ner x antal uppgifter på papperslappar, vik ihop dem och lägg dem sedan i en påse/skål/hatt – ja vad som helst.

Låt varje deltagare plocka en lapp. Sen är deras mål att utföra dessa uppgifter under kvällens gång – sen vid en given tidpunkt ska man få gissa vad personens uppgift under kvällen har varit.

Exempel på uppgift: "Sno mat från din bordsgrannes tallrik lite då och då under kvällen" eller kanske "Varje gång du tar en klunk av din dricka så ska du slå i bordet två gånger"

3. Pekleken

Enkel lek egentligen.

Steg 1. Sätt er i en ring.

Steg 2. En person kommer med ett påstående.

Steg 3. På tre ska alla peka vem dom tror/tycker påståendet stämmer in på.

Steg 4. Skratta

4. Frågesport

Se nummer 1. Musikquiz.

Det enda du gör är att byta ut musiken till sport/samhälles/teknikfrågor ja, lite vad som helst.

5. Luktmemory

Okej, plocka fram något som kan agera som ögonbindlar om du inte faktiskt har just det, ögonbindlar. Sen plockar du fram en massa kryddor, drycker – ja saker och ting som luktar.

Bind för deltagarna och låt de lukta på sakerna en i taget. Den som gissar rätt flest gånger vinner.

6. Sanning och konsekvens

En odödlig klassiker som inte behöver någon beskrivning. Har du svårt att komma på frågor? I så fall behöver du inte oroa dig. Här har du 45 frågor och utmaningar till leken!

7. Jag har aldrig

Den här har nog de flesta kört. En person kommer med ett påstående och har man gjort det – ja då får man dricka eller göra en utmaning. Svårt att komma på påståenden? Dont' worry – be happy. Här har du 60 påståenden till leken!

8. Snurra flaskan

Sitt i en ring och ha en tom flaska i mitten av ringen. Det kan vara en glasflaska, pet-flaska eller vad som helst. Snurra flaskan och när den stannar på en deltagare så måste denne utföra en uppgift.

Vad för uppgift? Det bestämmer ni.

9. Blåsleken

En grym lek där det enda man egentligen behöver är ett bord, en pingisboll eller att man har tillverkat en boll av papper. Tanken är att föremålet väga lite.

Låt två deltagare, eller två lag med två personer i varje, ställa sig på var sin sida av bordet. Målet är att försöka blåsa objektet över kanten på motsatt sida.

10. Pussa kortet

Här behöver ni ett spelkort och deltagare som inte är så rädda för närhet. Är ni många så kan ni dela upp er i två lag.

Tanken är att man med hjälp av läpparna ska transportera ett spelkort mellan deltagarna genom att endast använda munnen. Men ni får inte bita i kortet – ni måste hålla det mot läpparna som om ni pussade kortet.

Lycka till.

11. Två lögner en sanning

En väldigt enkel och rolig lek. Deltagarna turas om med att säga tre påståenden om sig själv, varav två är lögner och en sann. Det är sen upp till de andra deltagarna att gissa vilket påstående som stämmer – men de får bara en gissning, sen går turen vidare.

12. Flipcup

Flipcup är en klassisk dryckeslek i USA som sakta men säkert har tagit sig till Sverige. Det går ut på att två lag ställer upp mot varandra på var sin sida av ett bord.

Se till så att ni har jämna lag och ge varje spelare ett plastglas som ni fyller med öl eller kanske saft för den delen.

Tanken är att två spelare, en från varje lag, sätter igång tävlingen genom att dricka upp innehållet i glaset för att sedan försöka flippa glaset från bordskanten så att det landar fel sida ned på bordet.

När man har gjort det är det spelare nummer två som ska göra exakt samma sak. Man vinner genom att alla spelare i det egna laget druckit upp och flippat deras glas rätt innan det andra laget.

13. Beerpong

Beerpong behöver ingen vidare beskrivelse. Det finns tusentals videos på youtube som visar hur man spelar det här spelet på bästa vis.

Lycka till!

14. Charader

En underhållande omgång av charader har väl aldrig skadat? Gör dina bästa imitationer, men glöm inte bort att du inte får prata!

15. 100 sekunder

Så du tror att du har bra koll? Det här är leken som kan motbevisa dig. Leken går ut på att x antal deltagare ska försöka gissa när det har gått 100 sekunder.

Låt en person klocka deltagarna och den som kommer närmast 100 sekunder vinner.

16. Byta namn

En väldigt fyndig hälsningslek där det är bäst om man är ett par stycken som leker. Det hela går ut på att man ska skaka hand med alla personer, men när du väl skakar hand med någon så byter du alltså namn med den du skakat hand med.

Se när du väl fått tillbaka ditt namn så kan du sätta dig för att markera det. Den här leken är både roligare och svårare än vad man tror. Hehe.

17. Full eller barn?

En extremt rolig och svår lek som går ut på att en person berättar en historia från sitt liv som är sann, helst ett finurligt eller ett konstigt sådant.

Sen ska de andra gissa om man var full eller barn när det här inträffade.

18. Rita/Gissa

Denna lek kräver tålamod, en penna och lite papper. Det är lite som charader fast tanken är att man ska rita något på ett papper – sen är det upp till de andra att gissa vad det är!

19. Akta väggen

Ställ upp deltagarna på led, cirka 4-5 meter från en vägg. Låt deltagarna ta på sig ögonbindlar eller dra ned en mössa för ögonen.

Leken går ut på att de ska gå baklänges och försöka komma så nära väggen utan att nudda de. Deltagarna får inte använda händer, utan de måste vara vid sidan av kroppen.

Den som kommer närmast vinner.

20. Vad är det jag känner?

Nu är det dags att dra fram ögonbindeln igen. Den här leken går ut på att en deltagare, med ögonbindeln på, ska försöka lista ut vad de tar på.

Du ska alltså låta deltagaren få greppa olika objekt. Det kan vara allt ifrån en tennisboll till en disktrasa, ja you name it. Den personen som får flest rätt vinner!

21. Smakleken

Precis som vad är det jag känner – fast den här gången så är det smaklökarna som får arbeta. Förbered några riktigt roliga smaker så som pesto, tandkräm eller något annat fiffigt.

Ett säkert recept för en rolig kväll.

MER: 7 lekar du gillade som barn – som du kommer älska på festen idag