Uppgifter: Maskerade män våldtog minderårig pojke i Fagersta

Enligt uppgifter till Aftonbladet inkom larmet till polisen på måndagskvällen. En pojke i tonåren ska ha blivit förgripen på av tre män som burit maskering.

Fördes till sjukhus

Tonårspojken har gett uppgifter till polisen om att det hela ska ha ägt rum i Fagersta, Västmanland. De tre männen ska ha hållit fast och våldtagit honom.

Händelsen ska ha ägt rum runt 16-tiden på måndagseftermiddagen. Direkt efter att brottet ska ha inträffat så fördes tonårspojken omedelbart till sjukhus.

Rubricerat som grov våldtäkt

– Vi går inte in på några detaljer med hänsyn till målsägandes låga ålder samt av utredningsskäl. Men jag kan bekräfta att vi har fått in en anmälan från en person som är under 18 år och som vi rubricerar som grov våldtäkt, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen, till Aftonbladet.



Polisen söker efter de misstänkta gärningsmännen eftersom ingen ännu är gripen för händelsen, enligt Aftonbladet.