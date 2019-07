Beskedet: I helgen kommer värmen tillbaka – så varmt blir det

Trött på dugg och kalla vindar? Som tur är finns det ett ljus i tunneln! Nu avslöjar SMHI-meteorologen Henrik Reinar när vi kan förvänta oss sol och värme igen.

Lågtryck har orsakat kyliga temperaturer

Den senaste tiden har vädret mestadels bjudit på skurar och kyligare temperaturer, något som delvis beror på ett lågtryck som legat över delar av landet. Men snart kan vi säga hejdå till det gråa vädret.

– Senare i veckan så börjar det sakta men säkert bli mer stadigt, säger Reinar till Nyheter24.

25 grader mot helgen

Reinar förklarar att majoriteten av landet kommer ha regn och skurar under tisdagen och onsdagen, men sen börjar vädret sakta men säkert vända.

– Som det ser ut just nu så kan det framåt helgen och nästa vecka komma in lite varmare luft, så vi kan nog få en 25 grader någon gång här under helgen.

Bildkälla: Adam Ihse/TT

Här blir det som varmast

Framförallt är det södra halvan av Sverige som kan få uppemot 25 grader men även Norrland kan ta sig över 20-grader sträcket. Ett väder som vi förhoppningsvis kan njuta av en längre period.

– Som det ser ut nu så kan det nog hålla i sig i större delen av nästa vecka faktiskt, avslutar Reinar.

Läs även: Så får du solbrännan att hålla längre