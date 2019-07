5 sjuka saker vi faktiskt hade på oss under 90-talet

Nirvana var heta, läppennorna vässade och Baywatch grejen att kolla på – vi pratar såklart om 90-talet! Här är våra favorittrender från eran:

1. Lager på lager

Bildkälla: CBS/Courtesy Everett Collection

Man kunde aldrig ha en tröja för mycket och jeans under klänning och kjol var helt i sin ordning – på 90-talet jobbade man med lager!

2. Luddig tröja

Bildkälla: CAP/KFS/CAPITAL PICTURES/TT

Om man var riktigt cool hade man en penna med ludd, helst ihopparad med en luddig tröja och ett luddigt pennskrin.

3. Slips

Bildkälla: Rights Managed/Mary Evans Picture

"Why do everything have to be so complicated" sjöng Avril – "vart vi kan vi köpa din slips?", tänkte vi.

4. Tjocka skor med platå

Bildkälla: Anette Nantell/DN

Dojorna skulle antingen vara feta eller höga med platå – helst båda. Något "buffaloskon" sammanförde på ett fantastiskt sätt!

4. Flanellskjorta

Bildkälla: ABC/Courtesy Everett Collection

Man kunde aldrig ha en flanellskjorta för mycket och måttot var desto lösare passform desto bättre!

Läs även: 5 modetrender från 00-talet vi aldrig får glömma