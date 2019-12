Svenska skolor övar inför skolattacker med dödligt våld

Efter Sveriges största skolattentat så bestämde flera privata säkerhetsföretag att framföra kurser som säljs till skolor. Utbildningen går ut på att utbilda personalen inför situationer som dödligt våld, enligt SVT.



Stockholm har lagt nästan en miljon kronor

Stockholm stad har bestämt att all personal på alla skolor ska gå på utbildning. Skolorna tar in företag under helger, både teori och praktiska övningar framförs inför pågående dödligt våld.

Stockholm stad har lagt nästan en miljon kronor på 33 utbildningar på 19 grundskolor inom de tre senaste åren, skriver SVT.

"Det är som med brand"

Den privata skolkoncernen Academedia har utbildat personal på 80 grundskolor och 150 gymnasieskolor över hela Sverige. De har utbildat omkring 6 000 personer, enligt SVT.

– Det är som med brand, det är väldigt ovanligt att det brinner på skolor i Sverige, men ändå övar vi inför det. Det är precis samma sak här, säger Paula Hammerskog, trygghetsdirektör på Academedia till SVT.