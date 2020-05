Ständigt rapporterar Folkhälsomyndigheten om nya dödsfall och enligt statistik från SCB var april den dödligaste månaden i Sverige på 27 år.

Under april månad rapporterades 10 458 dödsfall i Sverige och vecka 15 hade Stockholm högst antal döda på en vecka. Då avled 777 personer i länet.

Blommor till minne av Corona-offren på Mynttorgets trottoar framför Riksdagshuset i Stockholm. Bildkälla: Janerik Henriksson / TT

– Vi får gå tillbaka till december 1993 för att hitta fler döda under en månad. Då dog 11 057 personer. Totalt dog 97 008 personer under 1993 vilket var det högsta antalet döda under ett år sedan 1918 då spanska sjukan härjade som värst, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd, i ett pressmeddelande.

Överdödlighet i hela Sverige

Alla län i Sverige förutom Västerbottens län registrerade överdödlighet under vecka 16 till 19, skriver Aftonbladet.

Sedan vecka 15 då Stockholms län hade som högst antal döda på en vecka har antalet dödsfall minskat. Vecka 19 dog 414 personer i Stockholms län.