Hur hittar man någon att vara ihop med? Och hur gör man för att faktiskt hitta rätt person?

Det här är frågor som människor brottats med i alla tider, men i dagens samhälle med miljontals singelhushåll, dejtingappar och självhjälpsböcker kanske frågan är mer aktuell än någonsin.

Nyheter24 ringde upp psykologen och relationsexperten Fredric Bohm, känd från SVT:s succéprogram Gift vid första ögonkastet. Bohm har lång erfarenhet av att hjälpa människor med sina relationer.

Fredric Bohm, känd från Gift vid första ögonkastet.

Han menar att det faktiskt finns ett sätt att visa att man är intresserad av en person.

– Den ritual vi kallar ”flörtande” följer en viss mekanik, alltså att man gradvis markerar ett intresse för en annan person. Och det finns faktiskt vissa saker man kan göra som alltid fungerar, som alla människor tycker är attraktivt.

Vad är det då?

– Det handlar om karisma, självförtroende, spontanitet och genuinitet.

Svårare för vissa

Men okej, det låter ju enkelt. Eller?

Nästan en femtedel av Sveriges befolkning lever idag i singelhushåll. Många av dem är ofrivilligt ensamma, och tycker det är svårt att hitta någon att leva med. Vad gör man då om man inte är självsäker eller spontan?

Fredric Bohm möter hela tiden människor som vill hitta "den rätte". Just nu håller han på med ett stort projekt som kallas "Cure for loneliness" som testar olika metoder just för sökande singlar.

– Om man blivit bedömd negativt som person, framför allt om man blivit det tidigt i livet, har man ju fått en snyting så att säga. Man vill inte uppleva det igen, man tappar självsäkerheten och håller tillbaka. Då blir man faktiskt mindre attraktiv.

Går det att göra något åt?

– Ja, det går att behandla, och det går fort. Jag ser det hela tiden. Det handlar om klassisk exponeringsbehandling, att man utsätter sig för att vara självsäker i den typen av situationer.

Tipset: Lyssna inte så mycket på tips

Internet vimlar av tips på hur man "ska vara" som person för att attrahera en möjlig partner. Rubriker som "Detta gillar hon/han i sängen" och "Så får du fler matchningar på Tinder" bombarderar våra flöden dagligen. Men Bohm tycker den typen av artiklar är "skitsnack".

– Tips som ”det här gillar män” eller ”det här gillar kvinnor” är oftast skitsnack. Det handlar ju inte om att attrahera så många som möjligt, utan rätt person. För du vill ju inte ha någon som är attraherad av dig för att du är så som man ska vara. Du vill ha någon som är attraherad av din unika person.

Så det är viktigt att hitta rätt?

– Ja. Det är viktigt att också tidigt prata om vad man vill ha för relation. Om du är ute efter en seriös längre relation och bara träffar folk som vill ha en kortare sexuell relation kommer du bli besviken.

Och, det finns faktiskt ett bra knep om du vill ta reda på hur personen faktiskt är, och hur bra idé det är att gå in i en relation.

Bohm förklarar:

– Se hur personen behandlar andra. Personen du träffar kommer vilja göra sig till och lägga sig till rätta för att imponera på dig. Det är inte så konstigt. Men kolla hur personen behandlar till exempel servitrisen på restaurangen, det är ett klassiskt knep. Om personen är otrevlig mot personer hen inte behöver imponera på, hur kommer hen då behandla dig när hen inte behöver imponera på dig längre?

Bohms fem tips – så blir du ihop med någon:

1. Markera intresse gradvis

2. Var självsäker och genuin, lyssna inte på "detta gillar han/hon"-tips, var i stället genuin

3. Ta reda på om du verkligen är intresserad av personen och på vilket sätt

4. Ta reda på om personen har samma mål som du med en eventuell relation

5. Lär känna personen, se hur hen behandlar andra.