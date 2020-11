Under torsdagens presskonferens kom det tunga beskedet: nu har över 6 000 personer i Sverige dött av coronaviruset.

Under torsdagen hade fem nya dödsfall rapporterats in, vilket innebär att siffran landar på 6 002 döda.

Stor smittspridning

Just nu sprids covid-smittan som en löpeld över landet. Den enda region där smitta inte ökar just nu är Jämtland Härjedalen.

Med anledning av det har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att inför skärpta restriktioner i två nya regioner: Kronobergs och Sörmlands län.

– Som under våren så ser vi nu en extrem ökning under hösten som har oroat mig. Det ökar exponentiellt uppåt, säger Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo under presskonferensen på torsdagen.

Det är sedan tidigare hårdare restriktioner i ett flertal regioner. De områden som tidigare inför skärpta allmänna råd är Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västra Götaland, Örebro län och Östergötland.

Så lyder de lokala restriktionerna

I Skåne, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland, Örebro, Jönköping, Halland, Kronoberg och Sörmland råds man nu:

Undvika onödiga besök i butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Arbetsplatser uppmanas se till så att de allmänna rådens följs. Det kan till exempel vara att uppmuntra personalen till att jobba hemifrån.

I Uppsala råds man:

Undvika att resa med kollektivtrafiken och om möjligt undvika fysiskt kontakt med andra personer än de som man bor med.

Även här omfattar de skärpta råden arbetsplatser.

