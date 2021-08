Under våren 2017 blev en kvinna utsatt för en våldtäkt under tortyrliknande former. Två bröder dömdes för brottet, men för drygt en vecka sedan stod det klart att en av männen var minderårig när han fick sitt fängelsestraff.

Som en följd av detta beviljades mannen 840 000 kronor i skadestånd. Läs mer om det här.

Nu har riksdagsledamoten Hanif Bali (M) startat en swish-insamling till den utsatta kvinnan, vilken han delar i ett inlägg på Twitter.

– Det är otroligt provocerande hur utsatta och utlämnade brottsoffer är av det svenska rättssystemet, säger Bali tilloch beskriver systemet som "riggat".

– Man förnedras flertalet gånger. Första gången av brottet, andra gången av de pinsamt låga straffen och en tredje gång av hur ensam man är för att få kräva in straffet från gärningsmannen.

Enligt Bali har han varit i kontakt med kvinnans advokat, och vill inte att kvinnan "ska behöva lyfta ett finger" efter det inträffade.