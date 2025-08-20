En småbarnspappa sköts ihjäl i sitt hem mitt i natten. Nu döms tre personer, en man och två tonårspojkar, för inblandning i mordet.

En 17-åring som agerade skytt döms för mord. En annan 17-åring döms för anstiftan av mord för att ha rekryterat skytten. Ytterligare en man i 30-årsåldern döms för medhjälp till mord.

Dödsskjutningen inträffade i södra Malmö i oktober förra året.

Småbarnspappa fixade kalas åt dottern – sköts ihjäl

Småbarnspappan, en man i 50-årsåldern, befann sig i en lägenhet tillsammans med sin familj när han träffades av två skott. Enligt polisens förundersökning, som Aftonbladet tagit del av, hade pappan suttit uppe till sent på kvällen för att förbereda inför dotterns sexårskalas.