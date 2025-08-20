Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /mord

Småbarnspappa sköts ihjäl i sitt hem – tre döms

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 11:06
Uppdaterad: 20 aug. 2025, kl. 11:16
Blommor placerade utanför den lägenhet i Malmö där en man i 50-årsåldern sköts till döds i oktober 2024. Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

En småbarnspappa sköts ihjäl i sitt hem mitt i natten. Nu döms tre personer, en man och två tonårspojkar, för inblandning i mordet.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

mord, Malmö

En 17-åring som agerade skytt döms för mord. En annan 17-åring döms för anstiftan av mord för att ha rekryterat skytten. Ytterligare en man i 30-årsåldern döms för medhjälp till mord.

Dödsskjutningen inträffade i södra Malmö i oktober förra året.

Småbarnspappa fixade kalas åt dottern – sköts ihjäl

Småbarnspappan, en man i 50-årsåldern, befann sig i en lägenhet tillsammans med sin familj när han träffades av två skott. Enligt polisens förundersökning, som Aftonbladet tagit del av, hade pappan suttit uppe till sent på kvällen för att förbereda inför dotterns sexårskalas.  

Åklagare Mårten Alvinsson har tidigare beskrivit gärningen som ”extremt hänsynslös” och pekat på att det inte finns något som tyder på att mannen, som var ostraffad sedan tidigare, var den egentliga måltavlan.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:40
Nyheter
/ Inrikes

Äldre man försvunnen – tros ha fastnat i dike

Idag
11:06
Nyheter
/ Inrikes

Småbarnspappa sköts ihjäl i sitt hem – tre döms

Idag
10:34
Nyheter
/ Inrikes

Vagga återkallas – risk för kvävning

Idag
10:34
Nyheter
/ Inrikes

Gisslén: FHM vek sig för Läkemedelsverket

Idag
09:54
Nyheter
/ Inrikes

Polisen om Örebromordet: ”Mycket bevisning"

Idag
09:00
Nyheter
/ Inrikes

Har du sakerna hemma? Säljs för 40 000 kronor

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons