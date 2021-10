Sandra Beijer: ”Jag har blivit tvingad att bli mer tillrättalagd”

Sedan 2006 driver Sandra Beijer en av Sveriges mest populära bloggar där läsarna fått följa med på reklamjobb i New York, hjärtekrossande uppbrott, cheeseburgare på donken och cigg på Söder.

I våras berättade 37-åringen att hon och pojkvännen Björn Werner ska få barn och sedan dess har hennes blogg lockat fler läsare än på länge. Runt 170 000 följer Sandras ärliga texter om graviditeten och liv i nya lägenheten i Gamla stan.

I 24 frågor svarar Sandra Beijer på vad som är världens tråkigaste fråga, vad hon älskar att äta och varför hon blivit allt mer tillrättalagd.

1. Hur mår du?

– Jag mår bra.

Sandra Beijer. Foto: instagram/SandraBeijer

2. Vilken period i ditt liv har varit den roligaste?

– Oj vad svårt. Jag tycker det händer så mycket roliga saker hela tiden. Ett av mina favoritår var 2020, då hade jag väldigt kul. Jag gillar år när man är nykär och har mycket att göra på jobbet.

3. Då vänder vi på det. Vilken ålder skulle du absolut inte vilja leva om?

– Jag tyckte det var ganska tråkigt att vara barn, så jag hoppar nog det.

4. Vilken person har format dig till den du är?

– Ens gener sitter ju i ens föräldrar, men finns ju aldrig en specifik person som format en till de man är. Det är ju i så fall en själv.

5. Och så lite shopping... Vad är ditt senaste köp?

– En apelsinjuice på Urban deli till morgondagens frukost.

Så här såg Sandra Beijer ut 2016. Foto: Anders Ahlgren / SvD / TT

6. Vad äter och dricker du på en perfekt middag?

– Något härligt gott naturvin och kolsyrat vatten, och en god pasta med tomatsås.

7. Finns det något du inte klarar dig utan?

– Min mobiltelefon.

8. När grät du senast?

– När jag såg filmen Minari.

9. Vilken är din tråkigaste fråga?

– Vad man inspireras av, det tycker jag är en otroligt tråkig fråga.

10. Den har jag inte med här. Till något festligare. Vad är det roligaste du gjort i ditt liv?

– Att ge ut min första roman var otroligt spännande och kul.

Sandra Beijers två romaner Mellan oss och Det handlar om dig.Foto: Natur&Kultur

11. Finns det något som ingen vet om dig?



– Jag har en ju dagbok på internet...alla vet väl allt liksom.

12. Vad i ditt liv ångrar du mest?

– Jag ångrar ingenting.

13. Om vi kollar in i framtiden. Vad gör du om 10 år?

– Förhoppningsvis skriver jag tv-seriemanus och bor i Tokyo.

14. Vad skrattar du åt?

– Vad min humor är, gud vad svårt. Jag kan inte svara på den frågan.

Kanske någon film eller person?

– Jag skrattar inte åt filmer, nej det är en för svår fråga.



Sandra Beijer. Foto: Instagram/sandrabeijer

15. Vem är din bästa vän?

– Jag har många bästa vänner.

16. Gravid och allt, tycker du det är kul att dansa nykter?

– Nej!

17. Vad skiljer din privata sida mot din offentliga?

– Min offentliga är mer tillrättalagd.

Är det något du blivit tvingad till?

– Det är något jag behövt göra för att undvika hat och missförstånd. Man måste vara försiktig. Det är så lätt när man är offentlig att få kritik, så då börjar man automatiskt putsa kanterna.

18. Vad är det första du gör när du vaknar?

– Jag kollar Instagram.

Någon speciell person?

– Haha, nej bara allmänt.

19. Jag och många med mig hatar att prata i telefon. Vad gör du om det ringer?

– Jag svarar.

20. Vad är din största sorg?

– Den väntar på mig.

En djupdyk i arkivet från Elle-galan 2010. Sandra Beijer och Gry Forsell. Foto: Henrik Montgomery/TT

21. Vad tittar du helst på?

– Just nu helst svenska bra dramaserier, som Sjukt och Thunder in my heart.

22. Vad är din största kunskapslucka, som du inte har några planer på att förändra?

– Geografi.

23. Vilken svensk kändis skulle du vilja åka på semester med?

– Jag tar min kompis Elsa Billgren.

24. Om du bara fick äta på en restaurang i resten av livet, vilken skulle det bli?

– Det blir japanskt, en ramenrestaurang, jag tar AI-ramen.