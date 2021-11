Har du en specifik plats på flygplanet som du föredrar, eller vill du bara försäkra dig om att få bästa möjliga plats på din kommande flygresa?

Då kommer vi med goda nyheter: det finns en sajt som hjälper dig med just det här.

Bästa platsen på flyget – så hittar du den

Om du redan spanat in vilket flyg du planerar att boka kan du, via seatguru.com, knappa in flygbolaget, avresedatum och flightnummer.

Då får du en karta över den exakta flygplansmodellen som kommer att användas vid flighten ifråga. Därmed kan du enkelt spana in vilka platser som är placerade i närheten av toaletterna ombord, vilka säten som har extra mycket benutrymme och annat som kan vara av intresse när du väljer plats.