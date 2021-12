Brandman dömd för rattfylla på utryckning

Mannen hade jobbat många jourtimmar under en tid, och därför bytt bort nästan hela sitt arbetspass den aktuella dagen. Men under de få timmar han arbetade kom ett larm.

Kollegorna märkte inget konstigt – förrän på vägen hem. En av dem har vittnat om att mannen satt och halvsov vid ratten. När man så småningom var tillbaka på stationen, gjordes ett alkotest.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid en promille alkohol i blodet. Brandmannen hade inte riktigt så mycket, men döms ändå för grovt brott eftersom han enligt tingsrätten "varit en påtaglig fara för trafiksäkerheten”.

Straffet blev villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Tingsrätten har vägt in att han förlorade sitt jobb, och troligen aldrig mer kommer att få arbeta som brandman.