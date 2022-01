Miljontals djur offer för bränder

Pantanal sträcker sig över nästan 200 000 kvadratkilometer och är världens största våtmarksområde. Merparten ligger inom Brasiliens gränser men smärre delar ligger i Bolivia och Paraguay.

Cirka 80 procent av Pantanal, som övervägande består av våta savanner, översvämmas regelbundet under regnperioden. Under torrperioden, från maj till oktober, rasar ofta stora bränder i gräsmarkerna. Bränderna på hösten 2020 var dock extremt omfattande, en effekt av svår torka under lång tid.

I Pantanal finns 463 fågelarter, 269 fiskarter, över 236 arter av däggdjur och 141 arter av reptiler och groddjur. Mest berömda av alla djur är områdets jaguarer som kan ses med viss lätthet längs vissa flodsträckor. De har givit upphov till en lönsam ekoturismindustri i regionen.

Källa: Scientific Reports