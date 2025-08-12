Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Polisen

Man död – misstänkt mord

Publicerad: 12 aug. 2025, kl. 10:26
Uppdaterad: 12 aug. 2025, kl. 10:54
Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

En man som i fredags hittades svårt skadad i ett industriområde i Fagersta har avlidit av sina skador, uppger polisen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Polisen, mord

Ambulanspersonal som hittade mannen på fredagskvällen fattade misstankar om att han utsatts för grovt våld mot huvudet och tillkallade polis.

Mannen vårdades för sina skador, men avled på måndagen. Polisen utreder händelsen som mord.

Tre personer frihetsberövades i samband med brottet, men släpptes senare på fri fot.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:30
Nyheter
/ Inrikes

Kundernas chockupptäckt på Ica: "Respektlöst"

Idag
12:16
Nyheter
/ Inrikes

Kvarlevor hittade efter villabrand

Idag
11:18
Nyheter
/ Inrikes

Åtta åtalas efter mord – 14-åring misstänkt skytt

Idag
10:56
Nyheter
/ Inrikes

Utrikesministern om Busch: Inte regeringens linje

Idag
10:26
Nyheter
/ Inrikes

Man död – misstänkt mord

Idag
09:30
Nyheter
/ Inrikes

Experten varnar: Gör inte detta på flyget – kan stå dig dyrt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons