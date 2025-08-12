Man död – misstänkt mord

En man som i fredags hittades svårt skadad i ett industriområde i Fagersta har avlidit av sina skador, uppger polisen.

Ambulanspersonal som hittade mannen på fredagskvällen fattade misstankar om att han utsatts för grovt våld mot huvudet och tillkallade polis.

Mannen vårdades för sina skador, men avled på måndagen. Polisen utreder händelsen som mord.