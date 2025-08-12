Man död – misstänkt mord

Ambulanspersonal som hittade mannen på fredagskvällen fattade misstankar om att han utsatts för grovt våld mot huvudet och tillkallade polis.
Tre personer frihetsberövades i samband med brottet, men släpptes senare på fri fot.
En man som i fredags hittades svårt skadad i ett industriområde i Fagersta har avlidit av sina skador, uppger polisen.
Ambulanspersonal som hittade mannen på fredagskvällen fattade misstankar om att han utsatts för grovt våld mot huvudet och tillkallade polis.
Tre personer frihetsberövades i samband med brottet, men släpptes senare på fri fot.