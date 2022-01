Två personer genom isen i Kinda

Larmet om befarad drunkning kom till polis och räddningstjänst under eftermiddagen. Personerna kunde själva ta sig upp ur vattnet till en ö där de via telefon kunde kommunicera med räddningstjänsten.

— De två, en man och en kvinna, är lokaliserade till Åländersö där de efter omständigheterna mår bra, men de är kraftigt nedkylda, säger Mikael Kalered, vakthavande befäl på räddningstjänsten Östra Götaland.

Två militära helikoptrar som råkade befinna sig i området kunde vid 15.30-tiden gå ner på ön och transportera de nödställda personerna till väntande ambulanser på fastlandet.

— Isarna är förrädiska i Östergötland. Vi har både hav och sjö och kanske är isarna lite stabilare på sjöarna, men med tanke på hur temperaturen växlar med kyla under natten och varmare under dagen så hinner isarna inte frysa till under en längre tid, säger Mikael Kalered.