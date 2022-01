Flera olyckor i snön och halkan

Ingen skadades i samband med olyckan, men bärgningsarbetet påverkade trafiken under en viss tid och polisen har uppmanat Trafikverket att salta vägarna i området.

I Enköping fick en personbil sladd under tidiga fredagsmorgonen och kördes in i räcket varpå en annan personbil kör in i den. En person klämdes fast, men enligt polisen rörde det sig inte om några allvarligare personskador.

Ytterligare rapporter om trafikolyckor i samband med halka över landet rapporterades under natten och morgonen och på flera håll är det problem i kollektivtrafiken på grund av det hala väglaget.