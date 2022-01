Färre skiljer sig i pandemin

Av alla skilsmässor i Sverige är ungefär en tredjedel tvistemål, det vill säga skilsmässor där paren inte är överens om att separera.

Flest skilsmässor äger rum under hösten efter sommarsemestern och efter julledigheten, under perioden januari–februari. En förklaring kan vara att man i en parrelation under ledigheten exponerat sig för varandra mer än under vardagsförhållanden. Men också att man under ledighet ges tid att begrunda relationen.

Källor: Domstolsverket samt intervju med Glenn Sandström, docent i historia med inriktning på demografi vid Umeå Universitet.