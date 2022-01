Två häktade för människorov och utpressning

Misstankarna mot de två har uppkommit när polisen i Västerås utrett andra brott där det redan sitter personer häktade.

— Förundersökningen har pågått under en längre tid och under förundersökningens gång har utredningen växt, säger kriminalinspektör Per Björklind till VLT.

Mannen och kvinnan anhölls i sin frånvaro i tisdags och greps av den regionala insatsstyrkan i onsdags morse. De är båda skrivna i Stockholmsområdet.

Bland de brott de misstänks för anger Västmanlands tingsrätt bland annat människorov juni–juli 2021 i Västerås och Stockholms län samt grov utpressning juni–september 2021 i Västerås och andra platser i landet. De häktade nekar till brott.

Åtal ska vara väckt senast den 18 februari.