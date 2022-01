Uppgången av corona i avloppsvatten bruten

Istället ligger nivåerna ungefär lika högt som hittills under året, vilket är 4,5 gånger högre än vad man tidigare rapporterat som mest under pandemin.

"Det är fortfarande många smittade, men det går äntligen åt rätt håll. Omikron dominerar stort men vi har kvar deltavarianten", säger Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi.

Sahlgrenska akademin skriver att nivåerna är fortsatt höga, men att den senaste tidens extrema uppgång är bruten och nivåerna ser ut att ha stabiliserats.

Halterna av coronavirus i avloppsvattnet analyseras veckovis och de aktuella provtagningarna har gjorts mellan den 17 och den 23 januari.

Mätningarna utförs sedan i februari 2020 i samarbete med kommunala bolaget Gryab som hanterar avloppsvattnet i kommunen.