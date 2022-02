9 000 trädarter kan ännu vara oupptäckta

Genom att utgå från omfattande artdatabaser kunde forskarna identifiera omkring 40 miljoner träd tillhörande runt 64 000 kända arter. Därefter genomfördes statistiska analyser och modellberäkningar med hjälp av artificiell intelligens och en superdator vid Forest Advanced Computing and Artificial Intelligence Laboratory (FACAI) i USA.

Har pusslat

Arbetet har varit ett pusslande med individuella dataset, enligt Jingjing Liang som är professor i kvantitativ skogsekologi vid Purdue University där superdatorn finns.

"Varje set kommer från att någon går ut till ett skogsbestånd och mäter varje enskilt träd – samlar information om trädslag, storlek och andra egenskaper", skriver Liang.

"Att räkna antalet trädarter över hela världen är som ett pussel med bitar som sprids över hela världen. Vi löste det tillsammans som ett team, var och en delade med sig av sin egen bit."

När analyserna och beräkningarna var klara landade forskarna i uppskattningen att det finns omkring 73 300 trädarter på jorden, vilket är 14 procent fler än de som för närvarande är kända, enligt studien som har publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Omkring en tredjedel av de över 9 000 potentiellt oupptäckta arterna tros vara sällsynta med låga populationer och begränsad spridning – sannolikt i tropiska eller subtropiska områden som Amazonas regnskog. Det gör dem sårbara för avskogning och klimatförändringar och risken finns att arter kommer att dö ut innan de hinner upptäckas.

"Stor osäkerhet"

Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU, och Mora Aronsson, konsulent vid SLU Artdatabanken, har tagit del av rapporten och uppskattningen om antalet oupptäckta trädarter.

"Siffran är rimlig, även om den är förknippad med stor osäkerhet främst på grund av de modellberäkningar som har gjorts, men även på grund av oklarheter kopplade till själva definitionen av vad som är en trädart", skriver de i en kommentar till TT och fortsätter:

"Den senare frågan kan exemplifieras med videväxter i Sverige, där det dels kan vara svårt att avgöra vad som är en unik art, dels svårt att avgöra om en art ska klassas som träd eller buske."