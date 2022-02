Varning för hård vind i Lapplandsfjällen

Fakta: Vädervarningar Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten. Källa: SMHI

Enligt prognosen sveper ett lågtryck in över fjällen med mycket hård sydostlig vind i kombination med ymnigt snöfall.

Vinden väntas tillta under torsdagen och natten mot fredag varnas det för snöfall och storm med vindar på upp till 25 meter per sekund i norra Lapplandsfjällen och 21 meter per sekund i södra.

I Jämtlandsfjällen uppmanas "ovana besökare" att inte ge sig ut på fjället och SMHI utfärdar en gul varning. Snöfallet kan vara ymnigt och vindarna väntas bli hårda mellan 14 och 19 meter per sekund.

Under fredagsmorgonen väntas vinden avta. Snöfallet i Lapplandsfjällen fortsätter under fredagen fram till kvällen.

Orange varning är den näst allvarligaste i den tregradiga skalan, medan gul är den minst allvarliga.