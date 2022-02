24-åriga Amela Kalac som varit försvunnen i västgötska Grästorp sedan i söndags kväll var tidigt på lördagsförmiddagen fortfarande inte hittad, uppger Fredrik Svedemyr, presstalesperson vid polisen.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om sökandet efter 24-åringen och en 40-årig man är nu är häktad.

Inga aktiva sökinsatser under helgen

Sökarbetet efter försvunna Amela fortsätter. Foto: Adam Ihse/TT

På fredagen häktades en man i 40-årsåldern av Skaraborgs tingsrätt som misstänkt för människorov, och sökandet efter kvinnan fortsätter nu inom ramen för en förundersökning.

Därutöver har inga aktiva sökinsatser under helgen men patruller kommer att vara på plats, säger Svedemyr:

— Polisen kommer att ha två patruller på plats, i huvudsak i trygghetsskapande syfte och för att fånga upp eventuella tips och iakttagelser, säger han.

Särskild utredningsorganisation kommer uträttas för att hitta Amela Kalac

Mannen som häktats för människorov har suttit anhållen sedan i tisdags. Foto: Adam Ihse/TT

Den 24-åriga kvinnan försvann efter en promenad sent i söndags kväll. Polisen har tidigare under veckan sökt intensivt i området, bland annat med helikopter, drönare och hundpatrull.

Under fredagen kallades Missing people in och mellan 250 och 300 frivilliga ska ha anslutit sig till sökandet som pågick under dagen.

Förundersökningen om människorov går vidare under nästa vecka.

— Under måndagen kommer vi att inrätta särskild utredningsorganisation för att hantera detta utredningsmässigt och som leds av kammaråklagaren, säger Fredrik Svedemyr på polisen.

Mannen som häktats för människorov har suttit anhållen sedan i tisdags och nekar till anklagelserna, enligt mannens advokat.

Har du sett 24-åriga Amela Kalac?

Amela Kalac är försvunnen sedan den 13 februari 2022, då hon senast sågs i Grästorp.

Hon har blonda slingor i sitt hår och är cirka 170 centimeter lång och väger cirka 66 kg.

Hon var vid försvinnandet klädd i blå teddyhoodie, svarta tights och svarta skinnskor.

Har du sett Amela eller har du information som kan leda till att hon återfinns? Ring polisen på 114 14.