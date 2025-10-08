Diarré och magsjuka – utbrett matsnusk på Ica

Det råder ett utbrett matsnusk på landets Ica-butiker.

En kartläggning gjord av Aftonbladets "200 sekunder" visar att Ica kan ha problem med att ta hand om sina livsmedel på rätt sätt.

I undersökningen har 95 Ica-butiker fått tre eller flera anmälningar om misstänkta matförgiftningar de senaste fem åren. Personer som handlat hos matjätten har drabbats av diarré, kräkningar och kramper i magen.

Däremot har det varit svårt att bevisa om det verkligen är varorna från Ica som orsakat matförgiftningen, eller något annat. Det beror på att det är nästintill omöjligt att avgöra om det är maten som anmälts, om kunden gjort något fel i tillagningen eller kanske rent av drabbats vinterkräksjuka.

Många Ica-butiker har fått anmälningar om misstänkt matförgiftning. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Håll utkik efter detta när du handlar

Marie-Louise Danielsson-Tham är professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet, och ger två tips på vad man som kund kan hålla utkik efter.

– Framför allt temperaturen i kylarna. Titta vad som står på etiketten på varan, där står det vid vilken temperatur den ska förvaras. Kolla på termometern så att kylen är tillräckligt kall. Om det inte finns någon termometer, fråga personalen, säger hon till Aftonbladet och fortsätter:

– En annan viktig sak är att det finns spottskydd. Många butiker har salladskomponenter som man ska plocka ihop själv. Då ska det vara konstruerat så att människor inte kan stå och hosta eller prata över behållarna så att luftburna mikroorganismer från mun och näshåla hamnar i maten.

Håll koll på temperaturen i kylen. Foto: Martina Holmberg / TT

Maten på Ica som misstänks ligga bakom matförgiftningarna

Det är framför allt fyra "matgrupper" som ligger bakom anmälningarna om matförgiftning.

Fisk och skaldjur

Kyckling

Sallad från självplock

Smörgåstårta

I en kommentar till Aftonbladet uppger Niklas Warén, kvalitetsansvarig på Ica att matförgiftnignar händer, och att man har rutiner för om sådant händer.