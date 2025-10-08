Nyheter24
Annons
Nyheter /Konsument /Ica

Diarré och magsjuka – utbrett matsnusk på Ica

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 10:56
Uppdaterad: 8 okt. 2025, kl. 11:00
Smorgostarta, Ica, kvinna som kräks
Ett stort antal Ica-butiker har fått anmälningar om misstänkta matförgiftningar de senaste åren. Foto: Jonas Ekströmer/TT & Gorm Kallestad/TT

Det råder ett utbrett matsnusk på landets Ica-butiker.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Ica, Matförgiftning

En kartläggning gjord av Aftonbladets "200 sekunder" visar att Ica kan ha problem med att ta hand om sina livsmedel på rätt sätt. 

I undersökningen har 95 Ica-butiker fått tre eller flera anmälningar om misstänkta matförgiftningar de senaste fem åren. Personer som handlat hos matjätten har drabbats av diarré, kräkningar och kramper i magen.

Däremot har det varit svårt att bevisa om det verkligen är varorna från Ica som orsakat matförgiftningen, eller något annat. Det beror på att det är nästintill omöjligt att avgöra om det är maten som anmälts, om kunden gjort något fel i tillagningen eller kanske rent av drabbats vinterkräksjuka. 

Många Ica-butiker har fått anmälningar om misstänkt matförgiftning. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Många Ica-butiker har fått anmälningar om misstänkt matförgiftning. Foto: Fredrik Sandberg/TT

MISSA INTE: Matpriserna stiger – lågprisjätten höjer mest

Håll utkik efter detta när du handlar

Marie-Louise Danielsson-Tham är professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet, och ger två tips på vad man som kund kan hålla utkik efter. 

Annons

– Framför allt temperaturen i kylarna. Titta vad som står på etiketten på varan, där står det vid vilken temperatur den ska förvaras. Kolla på termometern så att kylen är tillräckligt kall. Om det inte finns någon termometer, fråga personalen, säger hon till Aftonbladet och fortsätter:

– En annan viktig sak är att det finns spottskydd. Många butiker har salladskomponenter som man ska plocka ihop själv. Då ska det vara konstruerat så att människor inte kan stå och hosta eller prata över behållarna så att luftburna mikroorganismer från mun och näshåla hamnar i maten.

Håll koll på temperaturen i kylen. Foto: Martina Holmberg / TT
Håll koll på temperaturen i kylen. Foto: Martina Holmberg / TT

LÄS MER: Ica-butik lottar ut vara för 8 000 – kunderna vallfärdar

Maten på Ica som misstänks ligga bakom matförgiftningarna

Det är framför allt fyra "matgrupper" som ligger bakom anmälningarna om matförgiftning. 

  • Fisk och skaldjur
  • Kyckling 
  • Sallad från självplock 
  • Smörgåstårta

I en kommentar till Aftonbladet uppger Niklas Warén, kvalitetsansvarig på Ica att matförgiftnignar händer, och att man har rutiner för om sådant händer. 

LÄS MERExtrem prishöjning på vatten och avlopp – här är det dyrast

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:56
Nyheter
/ Konsument

Diarré och magsjuka – utbrett matsnusk på Ica

Igår
16:29
Nyheter
/ Inrikes

Willys-reklam skapade kaos – hemsidan kraschade

Igår
13:51
Nyheter
/ Konsument

Ica-butik lottar ut vara för 8 000 – kunderna vallfärdar

Fredag
17:32
Nyheter
/ Ekonomi

14 konkurser i år – så överlevde populära hamburgerkedjan

Onsdag
12:40
Nyheter
/ Ekonomi

Här är Ikeas nya storsatsning – öppnar nytt i New York

Tisdag
16:29
Nyheter
/ Inrikes

Postnord slarvade bort paket – vägrar ersätta kunden

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons