Ica-butik lottar ut vara för 8 000 – kunderna vallfärdar

Många kunder satte kaffet i halsen när de såg att Ica-butiken nu väljer att lotta ut den eftertraktade varan.

Sommaren är över (jo, den är faktiskt det) och hösten har under den senaste veckan gjort intåg i form av krispigare luft, en och annan regnskur samt oranga löv som man nu börjar skymta på trädens kronor.

Ett annat tecken på att hösten är på ingång är att matjättarna lanserar lite höstiga smaker. Bland annat släpper Systembolaget en rad olika öl-sorter med smaken "pumpkin spice". Valio släpper en yoghurt med smak av morotskaka och på caféerna runtom i landet dyker den omtalade "pumpalatten" upp som tillfällig dryck.

Hösten är här. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT

Men redan nu så syns det spår av julen ute i butikerna. Några butiker ute i landet har redan börjat sin försäljning av julmust och lussekatter, vilket man kan kan misstänka väckt starka känslor hos kunderna. Men sanningen är att det hos de flesta varit väldigt uppskattat.

Någonting lite mer negativt som har med julen att göra är att Ica redan kan varna om brist på olika varor som för många av oss hör julen till.

Många handlar i tid. Andra inte. Bildkälla: Amir Nabizadeh/TT

Bland annat så krisar det runt ansjovisen och hjortronsylten.

Icas meddelande. Bildkälla: Ica/Privat

Är någon av dessa livsmedel väldigt viktig för dig så se till att vara ute i god tid.



Ica-butiken lottar ut julkalender från CAIA

Någonting annat som påminner om att julen börjar att krypa sig allt närmare är att många företag marknadsför sina julkalendrar. I dag finns det både smink-kalendrar, öl-kalendrar, parfym-kalendrar och lakrits-kalendrar.

En av de mest eftertraktade kalendrarna är den omtalade CAIA-kalendern som innehåller ett brett urval från sminkjättens alla produkter.

I julkalendern 2025 får man:

17 sminkprodukter

3 produkter för kroppen

2 hudvårdsprodukter

2 hårvårdsprodukter

3 sminkborstar

1 puder-puff

1 mindre necessär plus den stora necessären produkterna kommer i.

Priset för kalendern landar på 2995 kronor men värdet ligger på 8505 kronor.

Med tanke på priset så är det med andra ord inte så konstigt att kunderna fick sig en liten chock när de såg vad Ica Barkarbystaden hade för tävling.

Julkalendern från CAIA Cosmetics 2025. Bildkälla: Caia Cosmetics.se

De lottar nämligen ut en CAIA-kalender till någon av sina kunder. Någonting som nu bidragit med att deras Instagramkonto vuxit med 15 000 personer under loppet av tre dagar.

Inlägget har i skrivande stund 18 000 kommentarer från människor som hoppas på att vinna.

– Vanligtvis lottar vi ut något flak med NOCCO eller annat... men ingenting har lockat som denna, berättar Adam som arbetar på Ica Barkarbystaden.

– Det har varit galet många som velat vara med och tävla.

När avslutas tävlingen?