City Gross stänger ännu en butik – fler kommer bomma igen

City Gross har stängt tre butiker under 2025, och fler kommer att få slå igen när Axfood ska vända röda siffror till gröna.

Axfood tog över City Gross i november 2024. I januari i år meddelade företaget att man planerade "stora åtgärder" för budgetjätten. Som en del i det skulle vissa butiker stängas och andra göras om, med förhoppning om att nå lönsamhet andra halvåret 2026.

Nu har City Gross Linköping Djurgården och City Gross Borlänge stängt. Båda butikerna kommer istället att öppna upp som Willys-butiker under hösten.

City Gross Kungens kurva stänger

Vid årskiftet kommer även City Gross i Kungens Kurva i Stockholm stänga. Sista öppningsdag är 4 januari.

Annons

– När det kommer till Kungens Kurva har vi under en längre tid haft svårt att skapa lönsamhet i butiken som också kämpat med en negativ försäljningsutveckling under flera år. Lokalen har dessutom ett stort behov av investeringar och är inte optimal för det koncept vi nu utvecklar för framtidens City Gross. Dessa faktorer tillsammans har lett till beslutet om att stänga butiken, säger Rebecca Wictor, City Gross kommunikationschef, till Nyheter24.

City Gross butik i Kungens Kurva. Foto: Jessica Gow/TT

Fler butiker kommer stänga

City Gross bekräftar att fler förändringar är på gång, men vilka butiker det rör eller vilken typ av förändring som väntar vill man inte gå ut med.

– När det kommer till antal butiker som berörs av våra strukturförändringar har vi sagt att det kommer beröra en handfull och vi informerar efterhand som vi vet mer, säger Rebecca Wictor.

Rebecca Wictor, kommunikationschef på City Gross. Foto: pressbild