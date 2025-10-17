Kundkaoset på Gekås – varorna som lockar

September 2025 slog Gekås Ullared alla sina tidigare försäljningsrekord med över hela 300 000 besökare och varor sålda för över en miljard kronor. Vad lockar kunderna denna gång?

Gekås Ullared är inte bara Sveriges största varuhus, utan något som hos många, ligger väldigt varmt om hjärtat. Varje år vallfärdar miljontals besökare den lilla orten för att fynda allt från kläder, mat, inredning till leksaker.

Nu har det hänt igen, nämligen säljrekord på Gekås. Men vad var kunderna så nyfikna på denna gång?

Kundkaos på Gekås Ullared

Bland annat har varuhuset lanserat en ny barnavdelning, fyllt upp matsektion med lågprisvaror och dragit nytta av en stark efterfrågan på den omtalade tv-profilen Pernilla Wahlgrens höstmodekollektion.

Kunderna har inte bara shoppat mycket, de har även handlat brett. Mode ökade med 16 procent, skor och kosmetika med 15 procent och livsmedel stack ut med hela 24 procents ökning.

– Våra inköpare har köpt in mer varor än någonsin och vår största utmaning just nu är att hinna fylla hyllorna i samma takt som kunderna shoppar. Det är en fantastisk utmaning att ha, säger Patrik Levin, vd för Gekås i ett pressmeddelande.

Varför flockas kunderna?

Enligt Levin är det Gekås unika helhetskoncept, allt under ett tak till låga priser, som fortsätter att locka miljontals svenskar varje år.

– Alla ska ha råd att köpa nya vinterskor till barnen och fylla skafferiet med mat. Våra kunder investerar sin tid för att besöka oss, men köper du en vinterjacka, ett täcke till hästen eller ett flak kaffe, kan det i många fall betala hela Ullaredsresan. Det är precis så vi vill göra skillnad i människors vardag, menar han.

Julrusch i sikte

Och det är början. Med november runt hörnet, väntar nu även årets mest intensiva period, nämligen julshoppingen. Gekås står förberedda med julbord, evenemang och en stämning som enligt personalen går att ta på.