Nu lanseras världens minsta öl – mindre än 12 millimeter

Hur liten kan en öl egentligen bli? Svaret är väldigt liten. Nu presenteras ett konstverk som får alla andra öl att kännas enorma, nämligen världens minsta öl.

Öl, kanske en av svenskarnas mest älskade och uppskattade alkoholhaltiga drycker. Varje år tillverkas hundratals miljoner liter runt om i landet, och för många är det en självklar del av både vardag och fest.

Men i takt med ökad medvetenhet kring hälsa, balans och hållbarhet, har fler börjat fundera över sina dryckesvanor. Måttfullhet har blivit ett återkommande tema i samtalet om alkohol, och ibland krävs kanske något extra litet för att säga något riktigt stort.

Nu har ett nytt konstverk, liten men detaljrik ställt allt på sin spets, nämligen världens minsta öl. Och till frågan alla undrar: går den att dricka? Nyheter24 har pratat med tillverkaren, och svaret kanske förvånar dig.

Foto: Pressbild

Världens minsta öl tillverkad

Hur liten kan en öl bli egentligen? Nu har svaret blivit tydligt, nämligen lika liten som ett riskorn. Just nu visas vad som beskrivs som världens minsta öl, som är en handgjord miniatyr som bara mäter 12 millimeter på höjden.

Bakom konstprojektet står bland annat Carlsberg och även miniatyrkonstnären Åsa Strand.

Ölen har tagits fram som en symbol för måttfullhet i dryckeskulturen, och ska uppmuntra till reflektion snarare än konsumtion. För att tillverka något så minimalt kräver erfarenhet och gott samarbete, då flaskans kropp har munblåsts på en specialbyggd glasblåsarsvard, etiketten är framtagen i skala 1:22 och har tunnats för hand med fingertopp och vatten.

Kapsylen är lerbaserad, ugnsbakad, målad och sedan monterad igen, allt i Carlsbergs färger. För att kunna fylla flaskan med öl skickades en specialbyggd precisionskapillär, vilket gjorde det möjligt att tillsätta exakt en droppe vätska, varken mer eller mindre.

Foto: Pressbild

Minatyrölen hittas i centrala Stockholm

Det hela visas under fredagen den 17 oktober i Kungsträdgården i Stockholm, där minatyrölen ställs ut under hela dagen.

Konstnären själv hoppas på att verket ska skapa både glädje och eftertanke.

– Dels vill jag att folk ska tycka att den är imponerande liten och lite rolig, och dels vill jag att den ska få dem att reflektera lite kring måttfullt drickande, säger Åsa i en intervju med Nyheter24.

För Åsa Strand har samarbetet med Carlsberg varit allt annat än begränsade.

– Det har varit ett drömuppdrag. Carlsberg har varit supersnälla och bara peppat mig när jag kommit med förslag på hur vi skulle lösa detta, säger hon.

Foto: Pressbild

Går den 12 millimeter lilla ölen att dricka?

Och till kanske den viktigaste frågan, går den att dricka?

– Det går, och den är väldigt god! Jag är faktiskt en av få som smakat. Den är alkoholfri och specialbryggd på Carlsbergs bryggeri i Falkenberg, säger Åsa Strand.

Huruvida den lilla ölen dyker upp på fler platser efter fredagens visning är fortfarande oklart, men möjligheten finns.