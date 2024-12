Hälften av svenskar får inte plats med bilen på parkeringen

Det visar en ny undersökning genomförd av Demoskop som är gjord på uppdrag av försäkringsbolaget Gjensidige.

Det är inför att de sista julklapparna som ska inhandlas som parkeringsplatserna blir allt hårdare valuta.

MISSA INTE: Vår podd om bilar - Under Huven

Vanligt med parkeringsskador

– Historiskt sett har den 22 december varit den värsta bilbuckladagen under året. Då är det för sent att hinna få julklappar som beställs via nätet levererade. Därför måste den som är ute i sista minuten ut i affärerna och då ökar risken, säger Markus Ljungblad, som är skadechef på Gjensidige Försäkring.

Det är emellertid inte uppsvinget av ivriga shoppare som ställer till det, utan 49 procent av svenskar tycker det är svårare att få plats med bilen i parkeringsrutan.

Huruvida detta är en konsekvens av att bilar blir större eller att vi svenskar blivit sämre på att parkera framgår inte.

– Storleken på bilarna varierar i högre grad idag än förr, men det är inte alltid att storleken på parkeringsrutorna har anpassats i storlek på samma vis. Det kan kanske vara en förklaring bakom flera av de parkeringsskador som uppstår, säger Markus Ljungblad.

MISSA INTE

Så ska du justera däcktrycket på vintern

Fyrhjulsdrift är farligare på vintern – detta är anledningen

Skyldig att kontakta

Om det uppstår en parkeringssada är man skyldig att på något vis kontakta ägaren av det drabbade fordonet. Ett sätt är att lämna en lapp under vindrutetorkaren, ett annat är att kolla upp ägaren till bilen via Transportstyrelsen.

Med det sagt tror 50 procent av svenskar att de inte tro det är vanligt att lämna en lapp när man orsakat en skada. Endast 15 procent är av åsikten att det tillhör vanligheterna.

– Förhoppningsvis är det vanligare än man tror. Men en del kanske tycker att det är pinsamt att ge sig till känna eller blir oroliga för följderna. Då är det viktigt att tänka om, för om du har råkat skada en annan bil är det absolut bästa du kan göra att se till att den drabbade bilägaren kan nå dig. Annars kan det vara så att du gör dig skyldig till smitning, säger Markus Ljungblad.

Taktisk parkering

Att man har stressigt med julhandeln är en grej, men man bör inte låta det gå ut över ens manövrering vid parkering.

– Försöka ta god tid på dig så minskar du också risken att själv råka orsaka en skada. Om du kan så parkera gärna en bit ifrån köpcentret där det är färre bilar. Backa gärna in i parkeringsrutan i stället för att köra in, för då har du bättre sikt när du ska köra ut. Och om du har barn med dig så hjälp gärna till att öppna bildörren eftersom barn har svårare att bedöma både sin styrka och avståndet till den andra bilen, säger Markus Ljungblad.

MISSA INTE

Ebba lånade ut bilen till kompis - beslagtogs och såldes

Polisen larmar: Töm bilen innan tjuven gör det