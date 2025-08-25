Världens dyraste nybil är såld – så blev priset

En specialversion av ett populärt bilmärke såldes på auktion för flera miljoner kronor – det högsta priset någonsin för en ny bil. Vad blev slutpriset och vilken modell var det?

I bilvärlden finns det fordon, och så finns det legender. Det handlar inte bara om hästkrafter eller fart, utan om design, historia, teknik och framför allt: värde.

Vissa bilar blir populära samlarobjekt innan de rullat ut från fabriken och när dessa når auktioner, kan priserna bli enorma.

Dyraste nybilen såld

Vid RM Sotheby’s prestigefyllda auktion i Monterey, Kalifornien, såldes en unik Ferrari Daytona SP3 för den sanslösa summan av 26 miljoner dollar, motsvarande ungefär 268 miljoner svenska kronor. Det gör den till den dyraste nytillverkade bilen någonsin som har sålts på auktion, det rapporterar Motor.no.

Det rör sig om en specialversion framtagen av Ferraris exklusiva "Tailor Made"-program, som erbjuder skräddarsydda lösningar för företagets kräsna kunder.

Totalt byggdes 599 exemplar av Daytona SP3, men denna unika modell fick det ovanliga serienumret "599+1", vilket förstärker bilens särställning.

Detaljrik interiör

Bilen utmärker sig inte genom pris eller produktionstal. Den är också den första Ferrarin någonsin med Ferraris logotyp målad direkt på karossen. Lackeringen är tvåtonad och interiören har tillverkats av återvunna material, inklusive däck och kolfiber, vilket speglar både exklusivitet och hållbarhet.

Under huven finns en 6,5-liters V12-motor med naturlig insugning som producerar hela 829 hästkrafter, samma motor som i standardversionen, men helheten är det som skiljer denna bil från mängden.

Dyraste bilarna genom tiderna

Trots prislappen för Daytona SP3, är det fortfarande äldre klassiker som toppar listan över de dyraste bilarna någonsin sålda på auktion:

Mercedes-Benz 300 SLR "Uhlenhaut Coupé" (1955). Såldes för 142,9 miljoner dollar 2022. Mercedes-Benz W196 R Streamliner (1954/55). Såldes för 53,9 miljoner dollar 2025. Ferrari 330 LM / 250 GTO (1962). Såldes för 51,7 miljoner dollar 2023.