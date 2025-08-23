Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

Publicerad: 23 aug. 2025, kl. 20:30
Det blir dyrare med bensin. Foto: Caisa Rasmussen/TT & Fredrik Sandberg/TT

Från årsskiftet väntar en rejäl prischock för bilister i Holland. Regeringen planerar att höja bensinpriset med 25 procent vilket gör landet till det dyraste i Europa att tanka i.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar nederländska De Telegraaf.

Kraftig höjning vid nyår

I dag kostar en liter bensin runt 21,20 kronor. Efter nyår stiger priset till omkring 26,47 kronor litern.

Anledningen är att den politiska överenskommelse som under flera år har hållit nere punktskatterna på både bensin och diesel nu löper ut.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

Annons

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Infördes efter kriget i Ukraina

Systemet med sänkta skatter infördes 2022 när Rysslands invasion av Ukraina fick energipriserna att stiga. Då valde den tidigare regeringen att tillfälligt skydda konsumenterna.

Nu försvinner rabatten samtidigt som inflationen gör att ökningen blir ännu större. Resultatet blir att holländska bilister snart får betala mest i hela Europa för exakt samma bensin.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:30
Nyheter
/ Motor

Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

Idag
19:30
Nyheter
/ Motor

Då måste du byta registreringsskylt: "Olagligt att köra"

Igår
17:30
Nyheter
/ Biltester

​Så bra är nya Nissan Qashqai – hybrid för hela slanten

Igår
10:30
Nyheter
/ Motor

Elbilar är fyra gånger renare än bensinbilar

Torsdag
19:00
Nyheter
/ Motor

5 bilar du bör undvika – inte värda pengarna

Torsdag
18:00
Nyheter
/ Utrikes

Här införs nya regler för bilförare den 1 september

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons