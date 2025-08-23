Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

Från årsskiftet väntar en rejäl prischock för bilister i Holland. Regeringen planerar att höja bensinpriset med 25 procent vilket gör landet till det dyraste i Europa att tanka i.

Det rapporterar nederländska De Telegraaf.

Kraftig höjning vid nyår

I dag kostar en liter bensin runt 21,20 kronor. Efter nyår stiger priset till omkring 26,47 kronor litern.

Anledningen är att den politiska överenskommelse som under flera år har hållit nere punktskatterna på både bensin och diesel nu löper ut.

Infördes efter kriget i Ukraina

Systemet med sänkta skatter infördes 2022 när Rysslands invasion av Ukraina fick energipriserna att stiga. Då valde den tidigare regeringen att tillfälligt skydda konsumenterna.

Nu försvinner rabatten samtidigt som inflationen gör att ökningen blir ännu större. Resultatet blir att holländska bilister snart får betala mest i hela Europa för exakt samma bensin.

