Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

Det rapporterar nederländska De Telegraaf.
Kraftig höjning vid nyår
I dag kostar en liter bensin runt 21,20 kronor. Efter nyår stiger priset till omkring 26,47 kronor litern.
Anledningen är att den politiska överenskommelse som under flera år har hållit nere punktskatterna på både bensin och diesel nu löper ut.
Infördes efter kriget i Ukraina
Systemet med sänkta skatter infördes 2022 när Rysslands invasion av Ukraina fick energipriserna att stiga. Då valde den tidigare regeringen att tillfälligt skydda konsumenterna.
Nu försvinner rabatten samtidigt som inflationen gör att ökningen blir ännu större. Resultatet blir att holländska bilister snart får betala mest i hela Europa för exakt samma bensin.