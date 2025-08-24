Här kan du snart få köra 150 km/h

I dag är varierar hastighetsgränsen på de flesta europeiska motorvägar mellan 110 och 130 km/h. Men nu går Tjeckien mot strömmen och höjer taket ytterligare.
Pilotprojekt på motorväg D3
De första nya skyltarna installeras på en 50 kilometer lång sträcka av motorväg D3 mellan Prag och Linz. Där blir det tillåtet att köra upp till 150 km/h när förhållandena så tillåter.
Projektet fungerar som ett test för framtida höjningar på andra motorvägar.
Hastighetsgränsen kommer att vara flexibel. Vid torrt väglag och lite trafik blir det tillåtet att köra i 150 km/h. Men vid regn, snö eller halt väglag sänks gränsen automatiskt med 20 km/h jämfört med det normala.
Den tjeckiska vägmyndigheten investerar cirka 2,2 miljoner euro i systemet. Fler vägavsnitt är redan utvalda för att ingå i försöket.
LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion
Första ändringen på nästan 30 år
Det är första gången sedan 1997 som Tjeckien ändrar hastighetsgränsen på motorvägar. Då höjdes den från 120 till 130 km/h.
En lagändring år 2023 öppnade för att ytterligare höjningar kan genomföras, men bara på vissa rutter och med variabel reglering.