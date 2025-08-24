Här kan du snart få köra 150 km/h

Från slutet av september blir Tjeckien först i EU med att införa 150 km/h på motorväg.

I dag är varierar hastighetsgränsen på de flesta europeiska motorvägar mellan 110 och 130 km/h. Men nu går Tjeckien mot strömmen och höjer taket ytterligare.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Pilotprojekt på motorväg D3

De första nya skyltarna installeras på en 50 kilometer lång sträcka av motorväg D3 mellan Prag och Linz. Där blir det tillåtet att köra upp till 150 km/h när förhållandena så tillåter.

Annons

Projektet fungerar som ett test för framtida höjningar på andra motorvägar.

Hastighetsgränsen kommer att vara flexibel. Vid torrt väglag och lite trafik blir det tillåtet att köra i 150 km/h. Men vid regn, snö eller halt väglag sänks gränsen automatiskt med 20 km/h jämfört med det normala.

Den tjeckiska vägmyndigheten investerar cirka 2,2 miljoner euro i systemet. Fler vägavsnitt är redan utvalda för att ingå i försöket.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Första ändringen på nästan 30 år

Det är första gången sedan 1997 som Tjeckien ändrar hastighetsgränsen på motorvägar. Då höjdes den från 120 till 130 km/h.