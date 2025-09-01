70-åring körde utan körkort – nu tar hovrätten bilen

Det rapporterar Sveriges Radio.
Stoppades på väg 27
Kvinnan har vid upprepade tillfällen stoppats på väg 27 i Tingsryds kommun. När polisen kontrollerade henne visade det sig att hennes körkort var indraget och att bilen dessutom hade körförbud.
I tingsrätten dömdes kvinnan tidigare till dagsböter för bland annat olovlig körning. Trots detta fortsatte hon att sätta sig bakom ratten.
Hovrätten tar till hårdare åtgärder
Göta hovrätt anser att det krävs kraftigare åtgärder för att få stopp på kvinnans brottslighet. Därför beslutar man nu att både bilen och bilnycklarna ska tas ifrån henne.
Domstolen motiverar beslutet med att kvinnan har flera tidigare domar för samma brott. Eftersom hon upprepade gånger visat att hon struntar i förbuden menar hovrätten att det enda sättet att hindra fortsatt olovlig körning är att beslagta fordonet.