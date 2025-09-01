70-åring körde utan körkort – nu tar hovrätten bilen

En kvinna i 70-årsåldern från Blekinge blir nu av med sin bil efter en dom i Göta hovrätt. Hon har tidigare dömts flera gånger för olovlig körning och stoppats när både körkort och bil var indragna.

Det rapporterar Sveriges Radio.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Stoppades på väg 27

Kvinnan har vid upprepade tillfällen stoppats på väg 27 i Tingsryds kommun. När polisen kontrollerade henne visade det sig att hennes körkort var indraget och att bilen dessutom hade körförbud.

Annons

I tingsrätten dömdes kvinnan tidigare till dagsböter för bland annat olovlig körning. Trots detta fortsatte hon att sätta sig bakom ratten.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Hovrätten tar till hårdare åtgärder

Göta hovrätt anser att det krävs kraftigare åtgärder för att få stopp på kvinnans brottslighet. Därför beslutar man nu att både bilen och bilnycklarna ska tas ifrån henne.