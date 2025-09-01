Nyheter24
70-åring körde utan körkort – nu tar hovrätten bilen

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 22:30
Bilen beslagtogs från kvinnan. Bilderna är från ett annat tillfälle. Foto: Bertil Ericson/TT & Erik Abel/TT

En kvinna i 70-årsåldern från Blekinge blir nu av med sin bil efter en dom i Göta hovrätt. Hon har tidigare dömts flera gånger för olovlig körning och stoppats när både körkort och bil var indragna.

Det rapporterar Sveriges Radio.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Stoppades på väg 27

Kvinnan har vid upprepade tillfällen stoppats på väg 27 i Tingsryds kommun. När polisen kontrollerade henne visade det sig att hennes körkort var indraget och att bilen dessutom hade körförbud.

I tingsrätten dömdes kvinnan tidigare till dagsböter för bland annat olovlig körning. Trots detta fortsatte hon att sätta sig bakom ratten.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Hovrätten tar till hårdare åtgärder

Göta hovrätt anser att det krävs kraftigare åtgärder för att få stopp på kvinnans brottslighet. Därför beslutar man nu att både bilen och bilnycklarna ska tas ifrån henne.

Domstolen motiverar beslutet med att kvinnan har flera tidigare domar för samma brott. Eftersom hon upprepade gånger visat att hon struntar i förbuden menar hovrätten att det enda sättet att hindra fortsatt olovlig körning är att beslagta fordonet.

