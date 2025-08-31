Skrämmande siffror: Så många kör för fort vid skolor

En ny mätning visar att alldeles för många struntar i 30-gränsen utanför svenska skolor. Resultatet är att barn utsätts för livsfarliga risker mitt under skolstarten.





Riksförbundet M Sverige har mätt hastigheten utanför skolor i flera svenska kommuner. Resultatet är alarmerande.

Av över 6 000 fordon som kontrollerades körde nästan en tredjedel av personbilarna för fort. Värst var taxibilarna där mer än hälften låg över 30 kilometer i timmen.

Körde långt över gränsen

De flesta som körde för fort höll sig strax över gränsen men mätningarna avslöjade även betydligt högre hastigheter. Var tionde personbil och var tredje taxi registrerades i över 35 kilometer i timmen trots att barn rör sig precis intill vägen. Även A-traktorer som tekniskt ska vara spärrade vid 30 kilometer i timmen uppmättes i hastigheter över 35.

– Att så många kör så pass mycket för fort vid skolor är farligt. Det skapar många situationer där oskyddade trafikanter särskilt barn utsätts för onödig fara, säger Jacob Sidenvall, pressekreterare på M Sverige.

Ministern själv mätte hastigheten

För att uppmärksamma problemet bjöds infrastrukturminister Andreas Carlson in till Mariaskolan på Södermalm.

Med mätutrustningen i handen kunde han själv konstatera att många förare hade svårt att hålla sig inom gränsen. Som högst noterades 44 kilometer i timmen utanför skolan.

– Hastighetsgränsen på 30 är satt just för att öka chansen för att barn överlever en olycka. Det är helt avgörande att den respekteras, understryker Sidenvall.

Ska bli underlag för förändring

Mariaskolan ligger vid hårt trafikerade Ringvägen där polisen tidigare genomfört kontroller. Att ministern deltog gjorde att flera förare skärpte sig just den dagen. Men trots det kunde man alltså se flera exempel på farligt höga hastigheter.

De tusentals mätningar som genomförts under sommaren ska nu analyseras och ligga till grund för framtida arbete mot fortkörningar utanför skolor.