7 bilar som riskerar körförbud – när 2G-nätet släcks

Avvecklandet av 2G- och 3G-nätet kommer påverka många svenska bilägare – bland annat om du har någon av dessa sju bilmodeller. De riskerar nämligen att beläggas med körförbud.

I december 2025 slutar svenska operatörer använda frekvenser för 2G och 3G. Från 2026 kommer dessa frekvenser istället användas för 4G och 5G – nät som är moderniserade och mer robusta.

När 2G- och 3G-nätet släcks kommer funktionaliteten på bland annat mobiltelefoner, värmepannor, trygghetstelefoner och bilar påverkas negativt.

Svenska nätoperatörer har presenterat lite olika tidslinjer för när de avvecklar sina respektive nät. I december 2025 avvecklas De flesta operatörer avvecklar sina 3G-nät fram till slutet av 2025 och sina 2G-nät under samma period, med undantag för Telia som har förlängt sin 2G-avveckling till slutet av 2027.

LÄS MER: 5 nya lagar för bilägare under 2025

Bilar kan bli belagda för körförbud

Annons

I förra veckan rapporterade Nyheter24 om 18 Volkswagen-bilar som kan bli belagda med körförbud när de gamla näten läggs ner.

Då slutar nämligen den lagstadgade nödsamtalfunktionen eCall fungera – en tjänst som gör att bilen automatiskt kopplar upp sig mot en larmcentral vid ett olyckstillfälle.

Från och med den 31 mars 2018 måste alla bilmodeller inom EU som är typgodkända efter detta datum ha eCall installerat i bilarna.

Här är 18 Volkswagen-modeller som blir utan eCall:

Arteon - Byggd till och med: 03/2017 – 08/2020

e-up! - Byggd till och med: 08/2023 – 11/2023

e-Golf 7 - Byggd till och med: 03/2014 – 05/2015

e-Golf 7 - Byggd till och med: 05/2015 – 12/2020

Golf 7 - Byggd till och med: 01/2015 – 02/2017

Golf 7 GTE - Byggd till och med: 05/2014 – 06/2015

Golf 7 PA/Variant/GTE - Byggd till och med: 09/2016 – 07/2020

Golf Sportsvan - Byggd till och med: 05/2015 – 11/2017

Golf Sportsvan PA - Byggd till och med: 10/2017 – 08/2020

Golf Sportsvan - Byggd till och med: 05/2015 – 11/2017

Golf Sportsvan PA - Byggd till och med: 10/2017 – 08/2020

Passat B8 - Byggd till och med: 08/2014 – 07/2019

Polo - Byggd till och med: 05/2015 – 05/2020

T-Cross - Byggd till och med: 12/2018 – 06/2020

Tiguan (inkl. Allspace) - Byggd till och med: 01/2016 – 07/2020

Touareg - Byggd till och med: 11/2017 – 06/2020

Touran - Byggd till och med: 05/2015 – 06/2020

T-Roc - Byggd till och med: 08/2017 – 08/2020

Annons

Honda-bilmodeller som påverkas när 2G och 3G-nätet släcks

Även Honda har flera bilmodeller som kommer påverkas när de gamla nätan stänger ner. Så här skriver de på sin hemsida:

"Kunder med fordon utrustade med en 112-eCall-enhet som använder 2G/3G-nätverket ska vara medvetna om, att om dessa nätverk har fasats ut i deras land eller region kommer eCall-tjänsten inte att fungera och det kommer inte att initieras något nödsamtal i händelse av en olycka – vare sig via airbagutlösning eller ett manuellt utlöst eCall med fordonets SOS-knapp."

Honda listar sedan sju modeller med olika modellkoder som påverkas:

Annons

Jazz (inklusive Jazz-Crosstar) - Modellkod: GR3, GR6 Civic (inklusive Type R) - Modellkod: FL4, FL5 Honda e - Modellkod: ZC7 HR-V - Modellkod: RV5 e:Ny1 - Modellkod: RS1 ZR-V - Modellkod: RZ4 CR-V (inklusive hybrid) - Modellkod: RT5, RT6, RW1, RW2, RS5, RS6, RS8

Är bilen olaglig att köra utan eCall?

Din bil blir inte automatiskt olaglig att framföra om den saknar tjänsten eCall. Kravet på funktionen kommer dessutom undantas som kontrollpunkt ur bilbesiktningen 2026.

Annons

Men därefter kommer det bli svårt att få bilen godkänd i en besiktning, och åtgärdas inte felet och bilen beläggs med körförbud – ja, då är den olaglig att framföra.