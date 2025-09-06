18 vanliga bilar som kan bli olagliga när 2G-nätet släcks

Volkswagen är ett av flera bilmärken vars modeller drabbas av nedsläckningen av 2G och 3G-nätet. Här är 18 vanliga bilar som kommer bli olagliga att köra – finns din med på listan?

I december 2025 slutar svenska operatörer använda frekvenser för 2G och 3G. Från 2026 kommer dessa frekvenser istället användas för 4G och 5G – nät som är moderniserade och mer robusta.

Vad innebär det här i praktiken? Jo, bland annat att flera prylar du har i ditt hem kan sluta fungera. Nyheter24 har tidigare rapporterat om 87 mobiltelefoner som slutar fungera när de gamla näten släcks ner, men det är inte den enda elektroniken som påverkas.

Exempel på utrustning som kan sluta fungera:

Datorer och surfplattor med plats för SIM-kort

Routrar och USB-donglar

Olika typer av larm

Värmepanna

Trygghetstelefoner

Bilar med 2G/3G-stöd blir av med obligatorisk tjänst

För svenska bilägare finns det också skäl att vara pålästa kring nedsläckningen: bilar som bara har 2G- eller 3G-stöd kommer nämligen bli av med den lagstadgade nödsamtalsfunktionen eCall när de gamla näten försvinner.

"Det är en tjänst som gör att bilen automatiskt kopplar upp sig mot en larmcentral vid ett olyckstillfälle. Bilägaren kan också använda en knapp i bilen för att koppla upp sig mot larmcentralen. Från och med den 31 mars 2018 måste alla bilmodeller inom EU som är typgodkända efter detta datum ha eCall installerat i bilarna", skriver Volkswagen på deras hemsida.

Ett typgodkännande innebär kortfattat att en produkt uppfyller gällande lagkrav vid tiden för kravets införande. Bilar som tillverkats senare än 31 mars 2018, och som saknar 4G-stöd, kan därmed fortsätta säljas på marknaden – men bara så länge typgodkännande för just den modellen gäller.

Blir bilarna olagliga? Volkswagens svar

Betyder det att bilar som har eCall, men saknar 4G-uppkoppling blir olagliga att köra då? Så här svarar Volkswagen:

"När man lämnar in sin bil för besiktning så ska besiktningsföretaget alltid kontrollera att eCall fungerar. Om systemet inte fungerar så får man en anmärkning och uppmanas att åtgärda felet till nästa besiktningstillfälle. Så ser systemet ut idag."

Enligt Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige, kommer bilar som inte uppfyller kraven beläggas med körbud:

– Fungerar inte eCall underkänns fordonet med anmärkning utan krav på efterkontroll, varpå bilägaren har eget ansvar att snarast åtgärda bristen. Är felet kvar vid nästkommande besiktning kan det tillkomma krav på efterkontroll. Går felet inte att rätta till beläggs bilen med körförbud och får inte framföras på väg, säger han i en intervju med Transport och Logistik.

Att köra en bil utan eCall blir därmed inte olagligt – men det är olagligt att köra en bil som är belagd med körförbud.

18 bilar som påverkas när 2G-nätet släcks

Volkswagen listar 18 modeller som kommer sakna fungerande digitala tjänster när 2G- och 3G-nätet har stängts ner.

Arteon - Byggd till och med: 03/2017 – 08/2020

e-up! - Byggd till och med: 08/2023 – 11/2023

e-Golf 7 - Byggd till och med: 03/2014 – 05/2015

e-Golf 7 - Byggd till och med: 05/2015 – 12/2020

Golf 7 - Byggd till och med: 01/2015 – 02/2017

Golf 7 GTE - Byggd till och med: 05/2014 – 06/2015

Golf 7 PA/Variant/GTE - Byggd till och med: 09/2016 – 07/2020

Golf Sportsvan - Byggd till och med: 05/2015 – 11/2017

Golf Sportsvan PA - Byggd till och med: 10/2017 – 08/2020

Golf Sportsvan - Byggd till och med: 05/2015 – 11/2017

Golf Sportsvan PA - Byggd till och med: 10/2017 – 08/2020

Passat B8 - Byggd till och med: 08/2014 – 07/2019

Polo - Byggd till och med: 05/2015 – 05/2020

T-Cross - Byggd till och med: 12/2018 – 06/2020

Tiguan (inkl. Allspace) - Byggd till och med: 01/2016 – 07/2020

Touareg - Byggd till och med: 11/2017 – 06/2020

Touran - Byggd till och med: 05/2015 – 06/2020

T-Roc - Byggd till och med: 08/2017 – 08/2020

eCall fungerar så länge 2G finns – datumet att ha koll på

Kravet på eCall kommer undantas som kontrollpunkt ur bilbesiktningen 2026, eftersom tjänsten försvinner trots att biltillverkarna designat systemet i enlighet med de krav som funnits.