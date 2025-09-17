Nya EU-regler: Äldre förare kan förlora körkortet

EU vill göra om hela körkortssystemet. Från 2033 blir körkortet digitalt, giltigheten ändras och äldre förare kan tvingas till läkarintyg för att få fortsätta köra.

Det rapporterar Teksiden.

Slut på plastkorten

Efter årtionden med de välkända plastkorten är det snart dags för nya tag. Från 2033 ska alla körkort i EU vara digitala och lagras i en certifierad app som fungerar i hela EU.

Körkorten kommer att gälla i 15 år innan de måste förnyas.

Reformen gör att alla medlemsstater får samma regler och godkänner varandras körkort. Dessutom införs en prövotid på två år för nya förare. Om en person mister körkortet i ett EU-land gäller förbudet automatiskt i alla andra.

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Hårdare krav för äldre bilister

En av de hetaste punkterna i förhandlingarna har varit hur äldre förare ska hanteras. Förslaget att korta giltighetstiden för personer över 70 år till fem år stoppades. Men medlemsländerna får fortfarande införa krav på läkarundersökningar vid förnyelse, något som kan påverka äldre bilisters möjlighet att fortsätta köra.

Annons

För de flesta innebär digitaliseringen en förbättring rent praktiskt. Att köra i andra EU-länder ska bli smidigare, oavsett om det handlar om semesterresor eller pendling över gränser som exempelvis via Sverige och Danmark.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Många frågetecken kvar

Trots att reformen nu fått grönt ljus finns det fortfarande oklarheter. Varje land måste bestämma hur körkorten ska införas, vilka appar som får användas och exakt vilka krav som kan ställas på äldre förare.