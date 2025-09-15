Volvo återkallar över 76 400 bilar – berörs du?

Volvo återkallar flera tusentals bilar på grund av flera potentiella säkerhetsfel. Är din med på listan?

Volvo återkallar nu flera bilmodeller på grund av två separata och allvarliga fel som påverkar både helt nya och äldre fordon.

Ett av felen rör säkerhetsbältets funktion i kommande modellår, medan det andra gäller en konstaterad brandrisk i laddhybridmodeller från tidigare år, något flera medier rapporterar om, däribland Aftonbladet och Vi Bilägare.

Båda felen bedöms ha direkt påverkan på fordonens säkerhet och har lett till att tusentals bilar kallats tillbaka till verkstaden – både i Sverige och globalt.

Så, berörs din bil?

Volvo återkallar 76 446 bilar – berörs du?

Den första återkallelsen gäller ett potentiellt fel i säkerhetsbältets upprullningsmekanism, där en komponent i bältets dosa kan vara felmonterad. Felet innebär att bältet kanske inte fungerar som det ska vid en krock, rapporterar Vi Bilägare.

Återkallelsen omfattar 3 446 bilar totalt i världen, varav 302 i Sverige. Men enligt Volvo Car Sveriges presschef Magnus Holst har knappt hälften av dessa bilar ännu inte levererats till kund.

De modeller som omfattas av säkerhetsbältet är:

XC40

EX40

EC40

V60

V60 Cross Country

XC60

S90L

V90

V90 Cross Country

XC90

Samtliga från modellår 2026. Volvo kommer att kontakta alla berörda bilägare, och åtgärderna sker kostnadsfritt via auktoriserad verkstad.

Volvo återkallar dessa laddhybrider

Den andra återkallelsen gäller laddhybridmodeller från åren 2020 till 2022. Här har den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA uppmärksammat en brandrisk i högvoltsbatteriet.

Enligt rapporterna finns en risk för kortslutning i batteriet, speciellt när bilen laddas – det kan i värsta fall leda till att bilen börjar brinna, enligt Aftonbladet.

Med detta fel berörs totalt omkring 73 000 fordon, varav över 8 000 finns i Sverige. De modeller som nämns i samband med problemet är:

S60

V60

XC60

XC90

S90

V90

Volvo har uppmanat ägare att tills vidare undvika att ladda bilen tills en kontroll har gjorts. För vissa kan batteripaketet behöva bytas, och för andra kan en mjukvaruuppdatering behövas.

Även här kommer Volvo kontakta de bilägare som berörs, och åtgärderna kommer att ske utan kostnad.