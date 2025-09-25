Nyheter24
Folksam slår larm: Olagliga bilbarnstolar säljs på nätet

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 19:30
Bilbarnstolar är viktiga. Foto: Folksam & Pontus Lundahl/TT

En ny rapport från Folksam visar att föräldrar riskerar att köpa olagliga bilbarnstolar via nätet. Samtidigt hyllas tre bakåtvända stolar som Bra val i årets test.

Marcus Berggren
Redaktör

Motor

Det skriver Folksam i ett pressmeddelande.

Tre modeller får toppbetyg

Folksam har granskat bakåtvända bilbarnstolar och utsett tre modeller till Bra val. Britax Römer Max-Safe Pro sticker ut då den är godkänd för barn upp till 36 kilo, vilket är unikt bland de testade stolarna. 

De två andra som får utmärkelsen är BeSafe Beyond, godkänd upp till 22 kilo, och TinySeats Two, en hopfällbar modell som klarar upp till 23 kilo.

Att TinySeats tagits med i testet beror på att den kan användas i hyrbil eller taxi utomlands, där säkerhetskraven ofta är lägre än i Sverige.

Farliga stolar ett klick bort

Folksam varnar för att billiga och olagliga bilbarnstolar lätt går att köpa via internationella e-handelsplatser. Vissa säljs med svenska bruksanvisningar men saknar den europeiska säkerhetsmärkningen ECE R129, vilket gör dem förbjudna att använda i Sverige.

– Våra tester är viktiga för att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val i en global marknad där stolar inte alltid följer svenska lagar, säger Folksams trafikforskare Anders Ydenius.

Barnens liv på spel

En studie av Trafikverkets djupstudiedatabas, som omfattar bilolyckor mellan 1992 och 2024, visar att bara en fjärdedel av barn mellan 0 och 4 år som omkom i trafikolyckor satt enligt svenska rekommendationer.

I nästan hälften av fallen hade barnen kunnat överleva om de suttit bakåtvända.

– Målet måste vara noll omkomna barn i bil. Bakåtvänt åkande är en avgörande nyckel, säger Ydenius.

Folksams budskap är tydligt. Att välja en bakåtvänd och godkänd bilbarnstol kan vara skillnaden mellan liv och död. Frågan är om föräldrar vågar chansa på billigare alternativ när så mycket står på spel.

