BMW dog efter tankning – mack tvingas betala 163 000 kronor

Efter att ha tankat sin BMW dog bilen mitt i en rondell. Nu får ägaren över 160 000 kronor i ersättning, sedan Circle K inte kunnat utesluta att felet låg i deras bränsle.

Det rapporterar Strengnäs tidning.

Bilen dog direkt efter tankning

BMW-ägaren tankade som vanligt på en Circle K-station tidigare i år, men kort därefter stannade bilen plötsligt i en rondell och gick inte att starta igen. När bilen bogserades till verkstad visade det sig att något annat än diesel hade hamnat i tanken.

Reparationskostnaden landade på svindlande 163 000 kronor och utöver det tillkom kostnader för hyrbil under tiden bilen stod stilla.

Circle K tar på sig kostnaden

Efter en intern utredning meddelade Circle K att man tar fullt ansvar för skadorna.

– Vi kommer ta kostnaderna för reparationen av din bil som har orsakats i samband med tankning av vår produkt, då vi inte kan utesluta att det är vårt drivmedel som orsakat felet, skrev bolaget till bilägaren.

Beslutet innebär att både reparationen och hyrbilen betalas av mackkedjan.

Ovanligt att få ersättning

Fall där bränsle misstänks vara kontaminerat är ovanliga, och att kunder får full ersättning hör till undantagen.

Tidigare har Vi Bilägare rapporterat om liknande händelser där pumpar haft fel bränsleblandning eller där vatten och smuts tagit sig in i tanken.