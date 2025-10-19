Nyheter24
Nyheter /Motor

Här testas självkörande polisbilar – kan skicka upp drönare

Publicerad: 19 okt. 2025, kl. 19:30
Självkörande polisbilar kan snart bli verlighet. Foto: PolicingLab

Ett nytt pilotprojekt i Florida tar polisövervakning till nästa nivå. Den självkörande patrullbilen är utrustad med kameror, värmesensorer och kan till och med fungera som startplattform för drönare.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar amerikanska The Drive.

Från fartkameror till robotpoliser

Det började med kameror vid rödljus och skolzoner. Nu tar Miami-Dade County nästa steg: en självkörande polisbil fullproppad med övervakningsteknik. 

Bilen, som utvecklats av företaget PolicingLab i samarbete med Perrone Robotics, beskrivs som en “force multiplier”, en slags digital förstärkning av polisens resurser.

I praktiken handlar det om ett fordon med 360-graderskameror, värmesensorer, automatisk igenkänning av registreringsskyltar och möjlighet att skicka upp drönare vid behov. 

Syftet är, enligt PolicingLab, att öka tryggheten och effektiviteten utan att kosta skattebetalarna något extra.

Ska samla in data – och åsikter

Till en början ska bilen inte patrullera på riktigt. Den kommer i stället visas upp på olika evenemang för att samla in reaktioner från allmänheten och medier. 

Projektet löper under tolv månader och ska utvärdera hur tekniken påverkar svarstider, brottsförebyggande arbete och förtroendet för polisen.

– Resultaten kommer ligga till grund för hur programmet kan skalas upp och bli en modell för andra polismyndigheter i landet, säger PolicingLab i ett uttalande.

”Ingen kostnad för skattebetalarna” – men till vilket pris?

PolicingLab framhåller att projektet inte kostar Miami-Dade-borna något. Men bakom kulisserna finns förstås en annan valuta i form av data. 

De insamlade uppgifterna från testperioden kan bli guld värda för både företaget och framtida utveckling av liknande system.

Skulle bilarna senare tas i bruk på bred front lär det handla om dyra abonnemang och supportkostnader även om den mänskliga faktorn då delvis försvinner ur ekvationen.

