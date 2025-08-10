Nyheter24
Nyheter /Motor /Elbil

Nytt rekord – elbil körde 170 mil på en laddning

Publicerad: 10 aug. 2025, kl. 15:00
Den nya rekordinnehaven är en elektrisk pickis. Foto: General Motors

​Chevrolet har skrivit in sig i historieböckerna. Deras enorma elpickup Silverado EV Max Range Work Truck har kört hela 1 704 kilometer på en enda laddning och därmed krossat det tidigare Guinness-rekordet.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

I dagsläget säljs emellertid inte bilen i Europa.

Krossade Lucids tidigare rekord

Det tidigare rekordet hölls av den amerikanska sedanen Lucid Air Grand Touring, som tidigare i somras klarade 1 205 kilometer från fullt till tomt batteri. 

Rekordförsöket genomfördes av ett team GM-ingenjörer på allmänna vägar i närheten av företagets testanläggning i Milford, Michigan, USA.

För att slå rekordet gjordes allt för att maximera räckvidden. Hastigheten hölls mellan 30 och 40 km/h när det var säkert, och hårda inbromsningar eller snabba accelerationer undveks.

Under större delen av körningen var förarhytten tom på passagerare. Vindrutetorkarna stod i lägsta tillåtna läge för att minska luftmotståndet, däcken pumpades till högsta godkända tryck och reservhjulet plockades bort för att lätta bilen.

Hjulen var perfekt justerade och en särskild täcklucka monterades över flaket för bättre aerodynamik. Klimatanläggningen hölls avstängd hela tiden och testet genomfördes på sommaren för att dra nytta av den optimala temperaturen för batteriet.

En bjässe med enormt batteri

Silverado EV Max Range Work Truck är ingen liten bil. Den väger närmare 3,9 ton, är nästan sex meter lång och har en hjulbas på 3,7 meter. Under golvet sitter ett enormt batteripaket på hela 205 kWh, vilket bidrar till att den uppskattade vanliga räckvidden ligger på drygt 70 mil.

Trots att förutsättningarna var långt ifrån en vanlig körsituation visar resultatet hur mycket utvecklingen av elbilar har gått framåt. 

Målet var först att slå Lucid Airs rekord, men när teamet märkte att bilen klarade mer än väntat siktade de på att nå 1 609 kilometer.

Kelty säger att att uppnå den här typen av räckvidd på en full laddning inte sker av en slump. Till slut stannade mätaren på hela 1 704 kilometer och Guinness rekordbok fick en ny titelhållare.

