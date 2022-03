Från fräsig Audi till tvåhjuligt: Här är partiledarnas bilar

Under den andra halvan av 2021 och även in under 2022 har många svenskar blivit smärtsamt medvetna om de höga diesel- och bensinpriserna, vilket gjort drivmedelsfrågan till en het potatis i den svenska politiken inför årets riksdagsval.

Partiledarnas fordon: Vilka bilar kör de?

Men vad är det egentligen för fordon som ledarna för de svenska riksdagspartierna tankar och far fram med på vägarna? Nyheter24 har, genom uppgifter från Transportstyrelsen, kikat närmare på vilka bilar partiledarna äger.

Vilken bil kör Magdalena Andersson?

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har inga bilar i sin ägo. Hon är alltjämt gift och det kan således vara maken som står på familjens eventuella bil. Här kan du läsa om Anderssons familj och man.

Vilken bil kör Ulf Kristersson?

Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, äger två bilar: en Toyota Verso och en Toyota RAV4.

Vilken bil kör Jimmie Åkesson?

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson äger och rullar runt på vägarna i en Audi A4.

Vilken bil kör Annie Lööf?

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, står inte som ägare på någon bil.

Vilken bil kör Nyamko Sabuni?

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni äger inga fordon.

Vilken bil kör Ebba Busch?

Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, leasar ett fordon: en Kia Sorrento.

Vilken bil kör Märta Stenevi?

Märta Stenevi, ett av Miljöpartiets två språkrör, står inte som ägare på någon bil.

– Har ingen bil. Däremot en fin cykel, har Stenevi tidigare sagt till Nyheter24.



Vilken bil kör Per Bolund?

Miljöpartiets andra språkrör, Per Bolund, äger inte någon bil. Han fick tidigare kritik för att han körde en bensindriven Ford Focus. Läs mer om det här.

Vilken bil kör Nooshi Dadgostar?

Inte heller Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, står som ägare på någon bil.

