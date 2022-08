Liberalernas tidigare partiledare Nyamko Sabuni, som avgick i början av april, öppnade under förra året för att samverka med Sverigedemokraterna i vissa sakpolitiska frågor.

Med mindre än en månad kvar till riksdagsvalet har frågor om denna samverkan avlöst varandra. Enligt den nuvarande partiledaren Johan Pehrson kommer man inte ingå i en regering där Sverigedemokraterna ingår, samtidigt som det fortsatt är oklart exakt hur mycket man kommer att förhandla med partiet i sakfrågor.



Annika Strandhäll: "Bytt ut en färgad kvinna"

Just detta, i vilken utsträckning Liberalerna kan tänkas förhandla med Sverigedemokraterna, blev föremål för diskussion på Twitter under torsdagskvällen – en diskussion som klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) gav sig in i.

”Mmm, för inte så länge sedan var det fullständigt osannolikt att liberalerna skulle inleda regeringssamarbete med ett rasistiskt parti grundat av nazister. Att man bytt ut en färgad kvinna mot en vit äldre jovialisk man har ju inte direkt förändrat att det är det man nu gör.”

S-ministern fortsatte senare i ett svar:

"Det handlar kanske mindre om person och mer om att liberalerna med arv från Per Ahlmark, Bengt Westerberg och faktiskt Jan Björklund nu är beredda att samarbeta med ett parti grundat av nazister där nuvarande partiledning och ledare gick med när de fortfarande var nazister.."

Kritiken mot Annika Strandhäll: "Helt galet"

Kommentarerna har inte tagits väl emot av högeroppositionen som nu riktar hård kritik mot Annika Strandhäll – något som Expressen var först att rapportera om.

"Det är faktiskt helt galet att Strandhäll får Sabuins ledarskap till att bli en fråga om hudfärg (!) Och att @annieloof inte säger ett pip om ”Hur uttrycker du dig?” när det för en gångs skulle hade varit relevant är också talande.", twittrar Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

Även liberala företrädare, bland andra Niki Westerberg som är presschef för Liberalerna i Stockholms stad och Amir Jawad som är chef för Liberalernas kansli i Skåne, kritiserar Strandhälls uttalanden:

"Det är så ovärdigt att du - som är minister - inte är kapabel att föra en seriös politisk debatt. Jag ser fram emot att Sverige får en ny regering i höst så att du slutar skämma ut ditt departement varenda dag.", skriver Westerberg.

"Åh herregud. Strandhäll har tappat det fullständigt. Det här är ju helt vansinnig rappakalja.", twittrar Jawad.