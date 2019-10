Statsminister Stefan Löfven och M-ledaren Ulf Kristersson är inga främlingar för att ifrågasätta varandra. Till exempel har Kristersson hånskrattat åt Löfven i partiledardebatter, något som inte landat väl hos S-ledaren.

Under onsdagen var det dags för boxningshandskarna att åka på igen. Löfven besökte då Kalmar för att delta på Innovationsrådets dag, något som slutade med en hel del syrliga kommentarer till Kristersson.

Ifrågasätter dynamiken i högerblocket

Under sitt besök i Kalmar fick Löfven en hel del frågor om den senaste tidens opinionsmätningar som visar att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är nästintill jämnstora.

Löfven tycks dock inte oroa sig alltför mycket om det egna partiet. Istället flyttar han fokus till högerblocket, och påpekar att man måste slå ihop Moderaterna och Kristdemokraterna för att komma upp i Sverigedemokraternas siffror.

Vidare ifrågasätter han dynamiken i högerblocket:

– Ulf Kristersson har gjort sig helt beroende av Sverigedemokraterna när han nu försöker forma ett nytt högerkonservativt block. Men frågan är, vem håller i taktpinnen i det blocket om SD är lika stora som de andra två tillsammans?

Stefan Löfven tillsammans med statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson och tillförordnade landshövdingen i Kalmar Cecilia Schelin Seidegård. Bildkälla: Lars Larsson/TT

Tycker Kristersson vänder kappan efter vinden

Löfven tycker även att Kristersson har bytt åsikt om att samarbeta med Sverigedemokraterna lite väl fort. Han påpekar att Kristersson så sent som i valrörelsen 2018 kallade Sverigedemokraterna för ett parti som "pekar finger mot människor".

– Det var också vad han sa i offerten till C och L så sent som i januari. Och nu tänker han sig att ha ett samarbete med samma parti. Medan vi har tagit ställning för ett öppet och demokratiskt Sverige, säger Löfven under sammankomsten.

Läs även: Historiska siffror: SD är lika stora som S bland LO-medlemmar