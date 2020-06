Sverigedemokraternas tunga vår fortsätter. I flera mätningar har Jimmie Åkessons parti tappat rejält, och nu kommer en ny katastrof.

Det är SCB:s stora mätning, som görs två gånger om året, som nu visar att Socialdemokraterna nästan är dubbelt så stora som SD.

S dubbelt så stora som SD

Sen i vintras har SD tappat över fem procentenheter, och ligger nu på 17,1 procent. Det innebär alltså att Sverigedemokraterna nu ligger under sitt valresultat från 2018.

Socialdemokraterna har under samma tid ökat med 8,7 procentenheter, och har nu 33,7 procent av väljarstödet.

I övrigt är förändringarna i mätningen små. Men värt att nämna att Moderaterna ökar med 1,7 procentenheter och går om Sverigedemokraterna med rejäl marginal.

Liberalerna ligger kvar under spärren, och får 3,3 procent i mätningen. Även Centerpartiet har det jobbigt just nu. Bara sex procent av väljarna skulle rösta på C om det var val idag.