Ny prenumeration för mindre företag

OpenAI har lanserat en ny prenumerationsplan för sin populära chatbot, ChatGPT, med fokus på mindre företag. Denna plan, kallad "ChatGPT Team", riktar sig till organisationer och företag som vill använda ChatGPT inom sina arbetsgrupper.

ChatGPT Team är tillgänglig för två eller flera användare. För större team finns alternativet ChatGPT Enterprise, som startar vid 150 säten och kostar betydligt mer.

Prissättning och funktioner

Prenumerationen på ChatGPT Team erbjuds till ett pris av 25 dollar per användare per månad vid årlig fakturering, eller 30 dollar per månad vid månadsbetalning. Detta i jämförelse med den individuella premium-planen ChatGPT Plus, som kostar 20 dollar per månad.

Abonnemanget inkluderar en dedikerad arbetsyta för team-medlemmar som använder ChatGPT, samt administrativa verktyg för hantering av teamet. Alla användare i ett ChatGPT Team får tillgång till OpenAI:s senaste modeller. Med ChatGPT Team medföljer även garantin att företagens data inte ska användas för träning av OpenAI:s modeller.

Förmågan att dela GPT-appar

Användare inom teamet kan även bygga och dela egna GPT-baserade appar, kallade GPT:s. Dessa GPT-appar kräver ingen kodningskompetens och kan variera från enkla till komplexa lösningar. Till exempel kan en GPT användas för att bearbeta ett företags kod, så att utvecklare kan kontrollera kodens stil eller generera kod enligt bästa praxis.

Anpassade GPT-modeller kan hjälpa till med projektledning, generera kod och skapa innehåll som stämmer överens med varumärket. GPT:s ska inom en snar framtid få funktionen att lära sig medan de används, och ska ha förmågan att behålla kunskap mellan olika konversationer.

Kan bidra till ökad effektivitet

En studie från Harvard Business School har visat på GPT-4:s inverkan på arbetsplatsen, där anställda som använder GPT-4 har kunnat slutföra uppgifter snabbare och mer effektivt. Anställda på Boston Consulting Group som använde GPT-4 rapporterade att de utförde sina arbetsuppgifter 25 procent snabbare och med 40 procent högre kvalité än de som inte använde AI:n.

Informationen och texten i artikeln är framtagen med hjälp av AI-verktyg. Den är därefter bearbetad och faktagranskad av Nyheter24.